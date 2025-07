Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio è stato eseguito ieri dalla Polizia di Stato a Milano. Un cittadino marocchino di 46 anni, irregolare e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato durante un servizio di controllo del territorio. L’uomo è stato trovato in possesso di numerosi farmaci e materiale di dubbia provenienza, portando anche a una denuncia per ricettazione.

Le operazioni di controllo e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella serata di ieri, intorno alle 20, quando gli agenti del commissariato Garibaldi Venezia hanno intensificato i controlli nelle aree di Piazza Duca d’Aosta, via Benedetto Marcello, Porta Venezia e nelle vie circostanti. Durante queste attività, il 46enne è stato sottoposto a un controllo di routine.

L’uomo, alla vista degli agenti, ha consegnato spontaneamente due compresse di Rivotril, un farmaco spesso utilizzato in modo improprio come sostanza stupefacente. L’intervento si è svolto con il supporto della volante del commissariato di via Schiaparelli, che ha proceduto a una perquisizione più approfondita.

Il materiale sequestrato

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto nello zaino dell’uomo 90 euro in contanti, altre 60 compresse e un flacone da 10 ml di Rivotril. La scoperta ha portato a ulteriori accertamenti presso l’abitazione utilizzata dal sospettato, situata nel quartiere Bovisa.

All’interno della stanza a lui in uso, sono state trovate 28 capsule di Pregabalil, due compresse e un altro flacone da 10 ml di Rivotril. Il materiale sequestrato conferma l’ipotesi degli investigatori circa l’attività di spaccio di farmaci ad azione psicotropa.

Refurtiva e ulteriori denunce

Nel corso delle perquisizioni, la Polizia ha anche sequestrato 17 ricette mediche, molte delle quali risultate di provenienza furtiva. Oltre a ciò, sono stati trovati 8 cellulari, 6 orologi e diversi prodotti di profumeria, tutti oggetti per i quali il 46enne non ha saputo fornire una spiegazione plausibile circa la provenienza.

Per questi motivi, oltre all’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, l’uomo è stato denunciato anche per ricettazione. Gli oggetti sequestrati sono ora al vaglio degli inquirenti per risalire ai legittimi proprietari e ricostruire eventuali ulteriori episodi di furto avvenuti in città.

Le forze dell’ordine di Milano continuano a monitorare il fenomeno, intensificando i controlli nelle zone più sensibili e collaborando con le autorità sanitarie per prevenire la diffusione di queste sostanze tra i giovani e le fasce più vulnerabili della popolazione.

IPA