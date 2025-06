Blitz nello stabile di via Bra 10 a Torino: arresti ed espulsioni per spaccio di droga e furti di corrente

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due arresti e quattro espulsioni il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Torino. Giovedì mattina, un controllo è stato effettuato in uno stabile di via Bra 10, nell’ambito di un’attività coordinata dal Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia, volta alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dello sfruttamento dell’immigrazione clandestina.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la partecipazione di diverse unità, tra cui poliziotti della Questura, del V Reparto Mobile di Torino, l’unità cinofila antidroga, personale del Gabinetto della Polizia Scientifica, nonché personale della Polizia Locale e del Servizio di Pronto Intervento del Comune di Torino. Anche tecnici dell’Iren, Italgas, Ireti e Asl hanno preso parte all’operazione.

Arresti e denunce

Il controllo ha riguardato 28 unità immobiliari e ha portato all’arresto di due cittadini senegalesi. Il primo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso con due connazionali che sono stati denunciati per lo stesso reato alla Procura della Repubblica di Torino. Il secondo arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione, con una condanna da espiare di 8 mesi di reclusione.

Espulsioni e accertamenti

Sette persone sono state accompagnate presso l’Ufficio Immigrazione per accertamenti sulla regolarità della loro posizione sul Territorio Nazionale. Al termine delle verifiche, per quattro di esse è scattata l’espulsione dal territorio nazionale, mentre altre due sono state denunciate per l’inottemperanza a un Ordine di espulsione già in atto.

Furto di energia elettrica

La Polizia Municipale, con l’aiuto di tecnici dell’Iren, ha riscontrato in tre degli alloggi controllati un allacciamento abusivo all’impianto di energia elettrica. Di conseguenza, tre persone sono state denunciate alla locale Procura della Repubblica per furto di energia elettrica.

Fase delle indagini

I procedimenti penali avviati dalla Procura della Repubblica di Torino si trovano nella fase delle indagini preliminari. Vige la presunzione di non colpevolezza a favore degli indagati, sino alla sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA