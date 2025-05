Cellulare rubato e 51enne denunciato per ricettazione a Perugia, come è stato rintracciato in poco tempo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino italiano di 51 anni è stato denunciato per ricettazione a Perugia, dopo essere stato trovato in possesso di un telefono rubato. L’intervento è avvenuto nel quartiere di San Sisto, a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza.

La segnalazione e l’intervento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è iniziata dopo la chiamata di una cittadina che ha denunciato il furto del suo telefono cellulare nei pressi del “Barton Park”. La donna ha informato gli agenti che il dispositivo era dotato di un sistema di geolocalizzazione e che risultava in movimento, probabilmente a bordo di un veicolo, nella località di Corciano.

La ricerca e il ritrovamento

I poliziotti hanno monitorato attentamente gli spostamenti del dispositivo e sono riusciti a rintracciarlo all’interno di un’auto, in una via del quartiere di San Sisto. Il conducente del veicolo, un cittadino italiano di 51 anni, è stato sottoposto a controllo. Sul sedile lato passeggero, gli agenti hanno notato il telefono sottratto poco prima, del quale l’uomo, visibilmente nervoso e agitato, non è stato in grado di giustificare il possesso.

Conclusione delle indagini

Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Il telefono è stato restituito alla legittima proprietaria. L’operazione si è conclusa con successo grazie alla tempestiva segnalazione e all’efficace utilizzo della tecnologia di geolocalizzazione.

