Fermati sull’Autostrada A1 con oro e denaro occultati nell’auto: è questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia Stradale di Modena Nord, che ha portato alla denuncia di quattro cittadini italiani tra i 30 e i 25 anni per ricettazione. Il controllo è avvenuto nella giornata di giovedì 24 luglio in territorio modenese, durante un’attività di vigilanza autostradale, quando gli agenti hanno fermato un’autovettura sospetta in transito verso Bologna.

Il controllo e la scoperta dei preziosi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo durante un servizio di pattugliamento sull’Autostrada A1. Gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Modena Nord hanno notato un’auto con a bordo quattro giovani, già conosciuti alle forze dell’ordine, che viaggiava in direzione Bologna. Il comportamento nervoso dei passeggeri ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di procedere a un controllo approfondito del veicolo.

Il ritrovamento dell’oro e del denaro

Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno scoperto, nascosti dietro lo schienale del sedile passeggero, 6 pacchetti contenenti numerosi monili in oro: bracciali, orecchini, collane, monete e orologi. Il peso complessivo dei preziosi è risultato pari a 2.800 grammi di oro, per un valore stimato intorno ai 250 mila euro. Oltre ai gioielli, sono stati trovati anche 12 mila euro in contanti, anch’essi occultati all’interno dell’auto.

Le giustificazioni dei fermati e il sequestro

I quattro indagati non sono stati in grado di fornire spiegazioni plausibili circa la provenienza dei preziosi e del denaro. Di conseguenza, gli agenti hanno proceduto al sequestro sia dei monili che delle somme in contanti. Tutti gli oggetti rinvenuti sono stati posti sotto custodia, in attesa di ulteriori accertamenti.

Le indagini in corso

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, sono attualmente in corso approfondite indagini per risalire ai legittimi proprietari della refurtiva. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la provenienza dei gioielli e del denaro, e per verificare se siano collegati a episodi di furto o altri reati avvenuti nei giorni precedenti nella zona.

La posizione degli indagati e la fase processuale

Le accuse di ricettazione mosse nei confronti dei quattro giovani sono, al momento, ipotesi accusatorie ancora al vaglio delle competenti Autorità Giudiziarie. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, come sottolineato dalla Polizia, la responsabilità penale potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva di condanna.

L’operazione condotta dalla Polizia Stradale di Modena Nord rappresenta un esempio concreto di come il controllo del territorio e la collaborazione tra le forze dell’ordine possano contribuire in modo significativo alla sicurezza dei cittadini e alla tutela del patrimonio. Il sequestro di oro e denaro, insieme alla denuncia dei responsabili, costituisce un importante risultato nella lotta alla ricettazione e ai reati predatori.

