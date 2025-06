Far west in ospedale a Perugia, 31enne aggredisce un medico e picchia con un'asta d'acciaio i poliziotti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arresto per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Un 31enne del Gabon è stato fermato dopo aver aggredito un medico e gli agenti intervenuti.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto lunedì scorso, quando una segnalazione al Numero Unico di Emergenza Europeo ha portato gli agenti presso il nosocomio di Perugia. Qui, il 31enne, in attesa di essere visitato, ha dato in escandescenze, ribaltando una barella e aggredendo un medico.

Escalation di violenza

Avvicinato dal personale della Squadra Volante, l’uomo ha continuato la sua condotta aggressiva, colpendo i poliziotti con pugni e utilizzando un’asta in acciaio divelta dal muro come arma. Durante l’intervento, gli agenti e il medico hanno riportato lesioni personali giudicate guaribili in 8 giorni.

Arresto e conseguenze

Con non poche difficoltà, gli operatori sono riusciti a contenere l’uomo in sicurezza. Riportata la calma, il 31enne è stato tratto in arresto per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto in regime di arresti domiciliari presso la struttura ospedaliera, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Maggiori dettagli sull’accaduto sono disponibili su Perugia.

Fonte foto: IPA