Furto di pneumatici a Roma per 4 notti consecutive, arrestati i ladri e refurtiva recuperata nel campo rom

Due uomini sono stati arrestati a Roma per furto di pneumatici e cerchi in lega. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, si è svolta nella notte, quando i sospettati sono stati colti in flagrante durante un controllo mirato.

La trappola della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i due individui, già noti alle forze dell’ordine, erano diventati un vero incubo per un esercizio commerciale nella zona est della Capitale. Per quattro notti consecutive, i ladri si erano introdotti nel deposito, sottraendo cerchi in lega e gomme di pregio.

Il blitz e il ritrovamento della refurtiva

La scorsa notte, le pattuglie delle volanti e l’autoradio del Commissariato Porta Maggiore sono intervenute sul posto, cogliendo i malviventi sul fatto. All’interno del veicolo utilizzato dai ladri, sono state trovate attrezzature sofisticate per lo smontaggio rapido dei pneumatici.

Indagini e perquisizioni

Contestualmente all’arresto, le forze dell’ordine hanno esteso le indagini al campo nomadi di via Salviati, dove è stata rinvenuta l’intera refurtiva, accuratamente nascosta. La merce è stata sequestrata e verrà restituita al legittimo proprietario. Le indagini continuano per verificare se la banda abbia compiuto altri furti nei giorni precedenti.

Collaborazione e impegno

Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni, ribadendo il massimo impegno nel contrasto ai reati predatori sul territorio di Roma.

