Inchiesta ultras Doppia Curva, Andrea Beretta e Luca Lucci condannati a 10 anni e risarcimenti a Inter e Milan

I capi ultras di Inter e Milan, Andrea Beretta e Luca Lucci, sono stati condannati a 10 anni di carcere ciascuno nell’ambito dell’inchiesta sul tifo organizzato di Milano. Beretta era imputato per associazione mafiosa e omicidio. Lucci per associazione a delinquere e come mandante di un tentato omicidio.

Si è concluso il processo di primo grado nato dall’inchiesta soprannominata impropriamente “Doppia Curva”, sulle attività illecite del tifo organizzato di Milan e Inter, le due squadre di Serie A della città di Milano.

Le condanne più importanti sono state quelle ai capi ultras dei due club, Andrea Beretta della curva dell’Inter e Luca Lucci di quella del Milan. Beretta era imputato dell’omicidio di Antonio Bellocco, capo ultras rivale e rampollo di una potente famiglia di ‘ndrangheta, oltre che di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Lucci invece era imputato per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli, un altro ultras, e per associazione a delinquere. Dieci anni anche a Daniele Cataldo, braccio destro di Lucci ritenuto l’autore materiale del tentato omicidio.

