Luna piena di aprile 2025, domenica 13 il satellite illuminerà il cielo notturno: perché si chiama "Luna rosa"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Luna rosa 2025, prevista per il 15 aprile, sarà la prima luna piena della primavera boreale e coinciderà con una microluna, la più lontana dell’anno. Il satellite apparirà più piccolo e meno luminoso, ma comunque suggestivo, visibile (senza strumenti professionali) al meglio al tramonto o all’alba.

Domenica 13 aprile la Luna Rosa

La Luna piena di aprile 2025 sarà particolare in virtù della distanza del satellite dalla Terra. Il fenomeno, infatti, conciderà con l’apogeo, il punto più distante della sua orbita.

In questi casi si parla di ” microluna“, poiché a occhio nudo apparirà più piccola (fino al 14% rispetto a una superluna, il fenomeno opposto) e meno luminosa anche del 30%.

Fonte foto: ANSA

La Luna piena di aprile 2025 non sarà davvero rosa, ma in alcuni momenti apparerà con un tono dorato

Come vedere la luna piena di aprile 2025

Anche se il picco della Luna piena è previsto per le 21.12 di domenica 13 aprile, gli esperti consigliano di ammirare il satellite durante il tramonto o l’alba, i momenti più favorevoli per apprezzarne la bellezza.

Per vivere appieno l’esperienza di questo spettacolo celeste, si spera innanzitutto in un cielo sereno. È inoltre consigliabile, come sempre, recarsi in un ambiente privo di luci artificiali e magari un luogo isolato.

Non sono necessari strumenti sofisticati per vedere la Luna piena, sebbene un binocolo o un piccolo telescopio possano permettere una visione più nitida dei dettagli lunari e delle sue sfumature.

Perché si chiama “luna rosa”

Il termine “Luna rosa” è decisamente curioso, ma ingannevole. Il nostro satellite non assumerà infatti alcuna sfumatura di colore diverso, così come già visto con altri fenomeni lunari simili dai nomi suggestivi.

Tutto risale alle tradizioni delle tribù algonchine dei nativi americani, che legavano la Luna piena di aprile alla fioritura della Phlox subulata, una pianta con fiori rosati che sboccia in questo periodo.

Da questa connessione, l’espressione è diventata popolare e oggi viene utilizzata anche nel linguaggio scientifico. Sebbene la Luna non cambi colore, al tramonto potrebbe mostrarsi con riflessi dorati, effetto della luce che attraversa l’atmosfera terrestre, donandole toni più caldi.

Quando ci sarà il prossimo plenilunio

La prossima Luna Piena in calendario è prevista per il 12 maggio, nota come la “Luna dei Fiori”. Il particolare nome trae ispirazione dall’emergere dei fiori nell’emisfero nord.

Ancora una volta, la Luna apparirà più piccola e meno luminosa del solito, poiché si troverà vicino al punto più lontano dalla Terra, ripetendo il fenomeno della “microluna”.