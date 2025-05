Pitbull aggredisce nonna e nipote di 2 anni ad Agliana, la piccola sarebbe in gravi condizioni

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Una bambina di 2 anni sarebbe stata aggredita da un pitbull nel giardino di casa della nonna ad Agliana, in provincia di Pistoia. Ferita anche la donna, corsa a soccorrere la nipotina. La piccola sarebbe stata trasportata all’ospedale pediatrico di Meyer di Firenze, in codice rosso. La nonna, invece, sarebbe stata ricoverata all’ospedale di Pistoia, in condizioni meno gravi.

Cosa è successo ad Agliana

Secondo Report Pistoia, la bambina sarebbe stata aggredita nel cortile della casa dello zio.

Un pitbull, di proprietà della fidanzata dell’uomo, si sarebbe scagliato contro la piccola per motivi ancora non chiari.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Il Corriere della Sera riferisce che la bambina e la madre sarebbero andati a trovare la nonna ad Agliana, nella casa in cui vive anche lo zio: la fidanzata di quest’ultimo, oltre al pitbull che avrebbe aggredito la nipote, avrebbe anche un secondo pitbull e un setter (questi due non avrebbero assalito la piccola).

La bambina è in codice rosso, ricoverata la nonna

La bambina avrebbe riportato una grave ferita a una gamba e, per questo, sarebbe stata trasportata con l’elicottero Pegaso in codice rosso all’ospedale Meyer di Firenze.

La nonna, sentite le urla, sarebbe invece stata morsa in più parti del corpo nel tentativo di salvarla: non sarebbe in condizioni gravi, anche se sarebbe stata trasportata all’ospedale di Pistoia.

Una terza persona, forse una parente secondo il Corriere, avrebbe poi messo in salvo la bimba, portandola in strada.

L’animale è stato bloccato e poi messo sotto sequestro.

Malore per la madre

La madre della bambina sarebbe invece stata soccorsa in seguito a un malore, dopo aver assistito all’aggressione.

Sul posto, oltre al 118, anche carabinieri e polizia municipale per ricostruire l’esatta dinamica.

Le parole del sindaco

Il sindaco di Agliana, Luca Benesperi, citato dal Corriere ha dichiarato che “siamo scioccati, un fatto del genere non era mai accaduto da noi. Spero vivamente che la piccola e sua nonna guariscano al più presto”.