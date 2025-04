Quando arriva il cedolino NoiPa di aprile 2025, tutte le novità previste in busta paga

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il cedolino NoiPa di aprile 2025 sarà disponibile dal 15 del mese, con accredito previsto per il 23. In arrivo arretrati per Funzioni Centrali, Agenzie Fiscali e scuola, ma anche conguagli per i lavoratori Ata. Il portale NoiPa è al momento in aggiornamento, con funzionalità ridotte fino al 7 aprile.

Cedolino NoiPa di aprile

Il mese di aprile porta diverse novità per i dipendenti pubblici, a partire dalle date: il cedolino NoiPa sarà disponibile dal 15 aprile, mentre lo stipendio sarà accreditato il 23 aprile. Tutto passerà attraverso il portale NoiPa, che però è soggetto a una manutenzione programmata fino al 7 aprile.

In questi giorni, alcune funzioni del sito e dell’app potrebbero essere limitate, ma torneranno operative in tempo per la consultazione dei documenti stipendiali.

Fonte foto: 123RF Quando arriva il cedolino NoiPa di aprile 2025

Anche questa volta, le somme legate ad arretrati o aggiornamenti saranno inserite direttamente nel cedolino ordinario, senza un’emissione straordinaria separata.

Quali sono le novità

Nel cedolino di aprile saranno inclusi gli arretrati relativi alla vacanza contrattuale per diversi comparti della Pubblica amministrazione. I dipendenti delle Agenzie Fiscali hanno già ricevuto i bonifici il 28 marzo, mentre per il personale delle Funzioni Centrali sono stati emessi oltre 200.000 cedolini.

In particolare, i lavoratori della scuola riceveranno un aumento temporaneo: lo stipendio sarà incrementato dello 0,6% tra aprile e giugno 2025, in attesa di un ulteriore aumento all’1% da luglio. Si tratta di una parte dell’indennità collegata al triennio 2025-2027, che sarà poi assorbita nella futura firma del contratto nazionale.

Una parte importante delle novità riguarda i lavoratori ATA: circa 50.000 dipendenti riceveranno una rettifica per una voce retributiva errata tra maggio e novembre 2024. In quel periodo, alcune trattenute non erano state applicate correttamente. Lo Stato recupererà le somme tramite rate, ma accrediterà anche l’importo corretto.

NoiPa ha comunicato queste modifiche attraverso due “buste azzurre” digitali, visibili accanto al cedolino. La prima riguarda chi ha già iniziato a restituire le somme, la seconda chi lo farà nei prossimi mesi. I docenti non sono coinvolti da queste rettifiche.

Portale in aggiornamento

Attenzione però, la consultazione dei cedolini è temporaneamente complicata da un’interruzione tecnica. Il portale NoiPa e l’app ufficiale sono in manutenzione fino al 7 aprile, perciò alcune sezioni, come quella degli importi in busta paga, potrebbero essere inaccessibili o incomplete.

Nonostante i disagi, tutto il personale potrà accedere regolarmente al proprio cedolino a partire dal 15 aprile.