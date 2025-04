Quando inizia il Conclave per eleggere il nuovo Papa e le parole a sorpresa di un cardinale: "Durerà poco"

Dopo le esequie di Papa Francesco, al via i novendiali, ossia i nove giorni durante i quali verranno celebrate messe in suffragio del Santo Padre defunto. L’ultima messa di tali eventi si svolgerà domenica 4 maggio: la fine del lutto coinciderà con l’inizio del periodo del Conclave che potrebbe cominciare tra il 6 e il 10 maggio, anche se non è escluso che i cardinali possano leggermente anticipare i lavori.

Cardinale Reinhard Marx: “Il Conclave durerà poco”

Poco dopo la tumulazione di Bergoglio, il cardinale Reinhard Marx ha rilasciato delle dichiarazioni sul Conclave durante un incontro con la stampa a Villa Mater Dei, a Roma.

“Un Papa italiano? Tutto è aperto”, ha detto il porporato che ha poi assicurato che, secondo lui, “il Conclave durerà pochi giorni”.

Fonte foto: ANSA Il cardinale elettore Reinhard Marx

Quando comincerà il Conclave per eleggere il nuovo Papa

Secondo la normativa vaticana, il Conclave deve avere inizio a distanza di 15/20 giorni dalla morte del Pontefice. I cardinali dovrebbero quindi riunirsi tra il 6 e il 10 maggio.

Di recente, però, è stata introdotta una nuova regola sulle tempistiche dell’elezione del nuovo Papa.

Papa Benedetto XVI ha introdotto un emendamento alla normativa. La modifica permette alle congregazioni generali di anticipare l’inizio del Conclave, laddove a Roma siano già arrivati tutti i cardinali. Non si esclude che il prossimo Conclave possa cominciare tra il 5 e il 6 maggio.

Dal 28 aprile la Cappella Sistina sarà chiusa al pubblico. Aperti invece i Musei Vaticani.

Come si svolge il conclave

Per i funerali di Papa Francesco sono giunti in Vaticano 220 cardinali su 252, ma non tutti sono elettori (può votare chi non ha compiuto 80 anni prima della morte del Santo Padre).

Durante il Conclave i cardinali non hanno contatti con l’esterno e pronunciano un giuramento in cui si impegnano a rispettare i vincoli della Costituzione, a ricoprire con fedeltà l’incarico di Papa in caso di elezione e a tenere il segreto su ciò che accade nel corso delle votazioni.

Per diventare Papa si devono ottenere almeno i due terzi dei voti dei cardinali elettori.

Il ballottaggio è previsto solamente a partire dal 34esimo scrutinio (o dal 35esimo se si è votato anche il giorno di apertura del conclave) tra i due candidati che nell’ultimo scrutinio hanno ottenuto più voti. Anche in questo caso è necessario avere la maggioranza dei due terzi.