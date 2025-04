Trump in prima fila ai funerali di Papa Francesco, i motivi del cambio di posto e lo sgarro pesante a Biden

Perché Donald Trump era in prima fila ai funerali di Papa Francesco? Secondo il protocollo del Vaticano, i posti vengono assegnati seguendo l’ordine alfabetico degli stati. “United States of America” comincia con la “U” e quindi molti hanno pensato che il tycoon avrebbe dovuto avere un altro posto. In realtà, nella Santa Sede la lingua ufficiale della diplomazia è il francese che traduce Usa con “États-Unis d’Amérique”. Dunque la prima lettera è la “E” e non la “U”. Inoltre, nell’assegnazione dei posti, sarebbero anche state prese in considerazione questioni legate alla sicurezza.

Funerali Papa Francesco, perché Donald Trump era in prima fila

Trump era in prima fila, seduto vicino alla moglie Melania. Accanto alla first lady americana c’era il presidente dell’Estonia, Alar Karis, e al fianco di quest’ultimo i Reali di Spagna Felipe e Letizia. Il presidente della Finlandia, Alexander Stubb, era oltre il corridoio di passaggio ma dalla parte di Trump, seguito da Emmanuel Macron.

La lingua ufficiale della diplomazia vaticana è il francese che trasforma “United States of America” in “États-Unis d’Amérique”. L’iniziale “E” avrebbe fatto guadagnare posti a Trump, permettendogli di non essere relegato nelle ultime file. La prima fila l’ha inoltre ottenuta per motivi di sicurezza.

Fonte foto: ANSA Trump e la moglie Melania durante i funerali

Il presidente americano, grazie al posto ottenuto, ha potuto guadagnare rapidamente l’uscita dalla piazza (è stato il primo ad uscire intorno alle 12.20). Alle 13.05 il tycoon era già all’aeroporto di Fiumicino.

Il suo volo è decollato pochi minuti dopo. Tutti i trasferimenti sono stati monitorati e guidati dal Centro per la gestione dei grandi eventi nella Sala operativa della questura di Roma.

Joe Biden ha rischiato di non seguire i funerali

Ai funerali di Papa Francesco ha partecipato anche Joe Biden accompagnato dalla moglie Jill. L’ex presidente americano ha rischiato di arrivare in ritardo perché ieri non è riuscito a imbarcarsi sull’aereo organizzato dal Secret service americano. A Roma è giunto solo in tarda serata con un secondo volo.

Curioso notare che non ha volato sull’Air Force One su cui ha viaggiato Trump. Nella Capitale è arrivato con un viaggio indipendente organizzato dal Secret service statunitense. Più che una sua decisione, è stata una necessità in quanto Trump non lo ha invitato a partecipare alle esequie papali.

“Biden non farà parte della delegazione ufficiale statunitense ma sarà seduto nello stesso settore delle autorità, dietro a quella ufficiale”, ha spiegato il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni.

Trump-Biden, niente cortesia istituzionale per i funerali di Bergoglio

Quando ci furono i funerali di Giovanni Paolo II nell’aprile 2005, l’allora presidente americano George W. Bush volò a Roma con alcuni suoi predecessori. In particolare con il democratico Bill Clinton e con suo padre George Bush Senior, entrambi facenti parte della delegazione ufficiale statunitense. Una cortesia istituzionale che Trump non ha concesso a Biden, facendogli un pesante sgarro.