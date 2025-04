Trump e Zelensky si incontrano prima dei funerali di Papa Francesco, il summit e la promessa tra i leader

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

In occasione dei funerali di Papa Francesco, c’è stato l’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Incontro confermato ufficialmente, e definito positivo, dalla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti e quello dell’Ucraina si sono incrociati prima giungere sul sagrato di Piazza San Pietro per assistere alla cerimonia di addio al Pontefice. Trump e Zelensky avrebbero concordato un nuovo incontro al termine del funerale.

Trump e Zelensky a Roma per il funerale del Papa

Entrambi, infatti, hanno deciso di partecipare al funerale di Papa Francesco, come per altro annunciato nel giorni scorsi.

Donald Trump è arrivato nella Capitale la sera del 25 aprile, accompagnato dalla moglie Melania, a bordo dell’Air Force One, e ha alloggiato presso l’ambasciata americana. Il programma del presidente Usa è serratissimo, visto che la sua ripartenza per gli Stati Uniti è prevista in giornata.

Fonte foto: ANSA

Donald Trump e Volodymyr Zelensky

Volodymyr Zelensky, accompagnato dalla first lady Olena Zelenska, è arrivato a Roma direttamente il giorno dei funerali. Il presidente ucraino, vestito di nero, in realtà fino al giorno prima aveva messo in dubbio la sua presenza a Roma.

Casa Bianca: “Incontro produttivo tra Trump e Zelensky”

Trump e Zelensky hanno avuto un brevissimo incontro prima giungere sul sagrato di Piazza San Pietro per assistere alle esequie di Papa Francesco.

Come si vede in una foto postata sui social dallo staff di Zelensky, i due leader sono seduti uno di fronte all’altro in Vaticano mentre si parlano sotto voce.

L’incontro è stato confermato dal portavoce di Zelensky, secondo quanto riferisce il media ucraino Kyiv Independent, e anche dalla Casa Bianca. Non solo: Washington ha definito “assai produttivo” l’incontro tra i due leader. A dirlo è stato il direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, Steven Cheung.

Summit Trump-Zelensky dopo il funerale

Trump e Zelensky non si sono limitati ai saluti e a una stretta di mano: i due, infatti, hanno concordato un incontro al termine della cerimonia per Papa Francesco. Le diplomazie sono al lavoro per questo.

Le delegazioni dei due leader sono infatti in contatto per valutare l’opportunità e le modalità di un faccia a faccia, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali né da parte della Casa Bianca né da parte dell’ufficio del presidente ucraino.

L’ultimo faccia a faccia alla Casa Bianca

L’ultimo incontro tra Trump e Zelensky era stato un vero e proprio scontro, andato in scena alla Casa Bianca a fine febbraio.

Il presidente ucraino era andato in visita a Washington per discutere dell’accordo sui minerali ma davanti ai giornalisti ci fu un litigio con protagonista anche il vicepresidente Usa JD Vance, che accusò Zelensky di essere “irrispettoso”.

“Giochi con la terza guerra mondiale e non sei nella posizione di farlo”, disse invece Trump, che accusò anche il suo omologo di “non essere tanto intelligente”.