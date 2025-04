Tomba di Papa Francesco alla basilica di Santa Maria Maggiore, da quando si può visitare: giorni e orari

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

La tomba di Papa Francesco presso la basilica di Santa Maria Maggiore all’Esquilino potrà essere visitata dai fedeli. Le visite saranno possibili a partire da domenica 27 aprile alle ore 7. La basilica è aperta tutti i giorni per le messe e per le visite fino alle ore 19, con ultimo accesso possibile solo entro le 18.30.

Tomba di Papa Francesco: da quando si potrà visitare

Secondo il volere dello stesso Pontefice, la tomba di Papa Francesco si trova a Santa Maria Maggiore all’Esquilino. Il feretro di Bergoglio è arrivato sulla papamobile alla basilica il 26 aprile nel corso dei funerali ufficiali: il Pontefice è stato sepolto vicino all’altare di San Francesco, precisamente a sinistra della navata, tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza.

Da domenica 27 aprile, la tomba del Pontefice sarà aperta alle visite dei fedeli che intendono rendere omaggio al Papa.

Fonte foto: ANSA

La tumulazione di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha già commentato questa possibilità, affermando alla stampa la necessità di preservare Santa Maria Maggiore, che diventerà luogo di pellegrinaggio.

Si attendono infatti migliaia di visite da parte di pellegrini e fedeli già dal 27 aprile.

Gli orari di visita

La tomba di Papa Francesco potrà essere visitata nel rispetto degli orari della basilica di Santa Maria Maggiore.

La basilica è aperta ogni giorno, dalle 7 alle 19.

L’ingresso è libero, non solo per le messe, ma anche per coloro che intendono rendere omaggio al Pontefice recentemente scomparso.

Per chi intende accedere alla basilica per visitare la tomba di Bergoglio a partire dal 27 aprile, ricordiamo inoltre che, sebbene la chiusura sia prevista per le 19, l’ultimo accesso a Santa Maria Maggiore è possibile solo entro le 18.30.

Le indicazioni del Pontefice

La tomba di Papa Francesco è stata collocata presso la basilica di Santa Maria Maggiore per volontà dello stesso Bergoglio.

Il Pontefice, infatti, nel suo testamento ha espressamente richiesto di non essere sepolto presso le Grotte Vaticane, ma nella basilica dove spesso si recava a pregare.