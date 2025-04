Andrea Bocelli, l’amicizia con Papa Francesco e il “rimprovero” del pontefice l’ultima volta in cui si videro

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nel giorno dei funerali di Papa Francesco, Andrea Bocelli ha voluto ricordare il pontefice in un’intervista. Il tenore aveva un legame profondo con Jorge Mario Bergoglio, fatto di tanti incontri e di una stima reciproca. Nell’ultima occasione in cui i due si sono visti, Francesco aveva “rimproverato” Bocelli perché da troppo tempo non era passato a trovarlo.

Morte Papa Francesco, il ricordo di Andrea Bocelli

La morte di Papa Francesco ha rattristato i fedeli in tutto il mondo e quanti l’avevano conosciuto di persona. Tra questi c’era anche Andrea Bocelli che, col pontefice, aveva un rapporto cementatosi negli anni.

Ricordando la sua morte sui social, il tenore si era detto privilegiato per aver vissuto il periodo del suo pontificato.

Andrea Bocelli a colloquio con Papa Francesco

L’ultimo incontro

A distanza di qualche giorno dalla scomparsa di Francesco, Andrea Bocelli ha parlato a Corriere.it e ripercorso le tappe della lunga amicizia tra i due.

Un ricordo quello del cantante che mescola affetto, stima e qualche episodio curioso, come quello dell’ultimo incontro tra i due.

“L’ultima volta che ho sentito la sua voce, in occasione del G7, mi è venuto incontro e mi ha detto: “Andrea, è tanto che non ci vediamo, perché non mi vieni mai a trovare?”. Parole che mi hanno toccato, intenerito e anche fatto sorridere, immaginando l’ipotesi, altamente improbabile, di me a Santa Marta che chiedo se il papa è in casa”, ha ricordato tra il divertito e l’amareggiato.

La lunga amicizia

Bocelli ricorda di essersi commosso fino alle lacrime quando ha sentito le sue prime parole, la sua presentazione con quel “Buonasera”, passato poi alla storia. Per il cantante, “Papa Francesco ha rappresentato un dono, testimonianza viva della presenza di Cristo sulla terra, è un eroe dei nostri giorni, un gigante, perché unisce la grandezza dei buoni e la bontà dei grandi”.

Il primo incontro risale a poco dopo la sua elezione. “Mia moglie ed io siamo stati ricevuti dal Papa in Santa Marta e abbiamo avuto la gioia di rendergli omaggio, ricevere la sua benedizione, compresa nostra figlia Virginia, al tempo in culla, e di esporgli l’attività della Fondazione che porta il mio nome”, rivela il famoso cantante. Il pontefice si rallegrò per l’opera filantropica e consigliò di concentrarsi sulla terra martoriata di Haiti, cosa poi fatta da Bocelli e dal suo gruppo di lavoro. “Papa Francesco è stata la stella guida di ABF fin dalla sua fondazione, il principale faro del nostro agire, ci ha spinto a concentrarci sugli ultimi, su chi è nel bisogno”, ricorda il cantautore 66enne.

Infine, Andrea Bocelli si è detto disponibile a omaggiare il Papa in musica: “Sarebbe bello poter offrire un modesto contributo per ricordarlo”, ha chiosato.