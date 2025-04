Ai funerali di Papa Francesco anche Julian Assange, il ricordo da Roma: "Voleva concedergli asilo in Vaticano"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Julian Assange ha partecipato ai funerali di Papa Francesco in San Pietro a Roma. Il fondatore di Wikileaks ha voluto omaggiare il Pontefice e ha seguito la cerimonia in mezzo alla folla di fedeli. La moglie Stella ha postato sui social una foto della famiglia al completo: “Siamo tutti venuti a Roma per esprimere la gratitudine della nostra famiglia per il sostegno del Papa durante la persecuzione di Julian”, ha scritto.

Julian Assange ai funerali del Papa

I funerali di Papa Francesco sono stati seguiti da 250mila persone in San Pietro. A Roma, per l’ultimo saluto a Bergoglio sono arrivati re e regine, leader religiosi e politici da tutto il mondo.

Presente, soprattutto, la sua gente: presente da giorni per rendergli omaggio tra la basilica, piazza San Pietro, via della Conciliazione e in tutte le strade di Roma fino a Santa Maria Maggiore dove è avvenuta la tumulazione.

Fonte foto: ANSA

Julian Assange

In mezzo alla folla di fedeli c’era anche Julian Assange. Il fondatore di Wikileaks, ha voluto essere presente a Roma con tutta la sua famiglia.

La gratitudine per Papa Francesco

Sul profilo X di Wikileaks, è stata la moglie di Julian Assange, Stella, a postare una foto da Roma. Nella foto ci sono lei, Julian in giacca e cravatta scure, e i due figli.

Nel post con la foto da Roma, Stella Assange ha scritto: “Ora che Julian è libero, siamo tutti venuti a Roma per esprimere la gratitudine della nostra famiglia per il sostegno del Papa durante la persecuzione di Julian”.

Poi ha aggiunto: “I nostri figli e io abbiamo avuto l’onore di incontrare Papa Francesco nel giugno 2023 per discutere di come liberare Julian dalla prigione di Belmarsh. Francesco ha scritto a Julian in prigione e gli ha persino proposto di concedergli asilo in Vaticano”.

Julian Assange uomo libero

Come ha scritto la moglie nel post, Assange è un uomo libero. Il 26 giugno 2024, infatti, il fondatore di Wikileaks ha formalizzato un accordo con la giustizia statunitense, chiudendo così una disputa legale di quasi 14 anni.

Assange era accusato di aver pubblicato, dal 2010, oltre 700mila documenti segreti relativi alle attività militari e diplomatiche degli Stati Uniti, soprattutto in Iraq e in Afghanistan.

In base all’accordo, si è dichiarato colpevole di “cospirazione per ottenere e divulgare informazioni relative alla difesa degli Stati Uniti”: condannato a 62 mesi di prigione, ne ha scontati alcuni in detenzione preventiva a Londra. Assange era stato arrestato dalla polizia britannica nel 2019 dopo aver passato 7 anni nell’ambasciata ecuadoriana di Londra.

Stella Assange in udienza da Francesco

Stella Assange fu ricevuta in udienza da Papa Francesco nel giugno 2023. Con lei c’erano anche i due figli.

Quell’incontro fu confermato dalla Santa Sede. All’epoca Julian Assange era recluso nel carcere di massima sicurezza di Belmarsh.

“Ci ha dato grande conforto e consolazione e siamo estremamente grati che si sia rivolto alla nostra famiglia in questo modo. Capisce che Julian sta soffrendo ed è preoccupato“, disse di quell’incontro Stella Assange.