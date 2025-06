Sciopero treni regionali Trenord lunedì 16 giugno, quali sono quelli garantiti e come chiedere il rimborso

Sciopero dei treni regionali Trenord in Lombardia, dalle 3 del mattino di lunedì 16 giugno alle 2 del mattino di martedì 17 giugno. Disagi per i pendolari, anche se – come da prassi – sono presenti le fasce di garanzia. Tra i motivi della protesta, indetta dal sindaco Orsa Ferrovie, la violazione del contratto collettivo e le modifiche unilaterali ai turni di lavoro. In caso di ritardi e cancellazioni, i passeggeri possono avanzare la richiesta di rimborso.

I motivi dello sciopero dei treni regionali di Trenord

Lo ha proclamato il sindacato ORSA, spiegando le ragioni della protesta anche attraverso un post su Facebook.

Le motivazioni:

violazione del contratto collettivo e mancato rispetto degli accordi sindacali

modifiche unilaterali ai turni di lavoro senza confronto con i sindacati

uso eccessivo del sistema disciplinare e assenza di formazione

mancata rivalutazione del buono pasto e pausa inadeguata per la refezione

Le fasce di garanzia

Trenord ha comunicato che in occasione dello sciopero dei treni di lunedì 16 giugno 2025 saranno in vigore le fasce di garanzia:

dalle ore 6 alle ore 9

dalle ore 18 alle 0re 21

Durante queste finestre viaggeranno i treni Trenord garantiti, il cui elenco è consultabile a questo link.

Il servizio aeroportuale, in assenza dei treni, sarà sostituito con:

autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1;

autobus tra Stabio e Malpensa Aeroporto (senza fermate intermedie)

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito di Trenord o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni tramite App.

Come richiedere il rimborso a Trenord in caso di sciopero

Trenord ha reso noto che il rimborso del biglietto del treno per cause imputabili a Trenord è integrale in caso di:

soppressione del treno;

partenza con ritardo di oltre 60 minuti;

sciopero (richiesta da presentare entro 30 giorni);

ordine dell’Autorità Pubblica;

mancata disponibilità di vetture di 1° classe;

mancata accessibilità di persone con disabilità o mobilità ridotta (previa annotazione da parte di personale Trenord);

adeguamento tariffario (entro 3 mesi dalla cessazione di validità del titolo).

Il rimborso è parziale in caso di:

utilizzo parziale del percorso;

viaggio in classe inferiore, per l’assenza di classe superiore come da Orario Ufficiale.