Travolto e ucciso dal treno in stazione a Voghera, le ipotesi sull'incidente sui binari: circolazione sospesa

Un uomo è stato travolto da un treno merci sui binari alla stazione di Voghera, in provincia di Pavia. Le prime ricostruzioni riportano che l’uomo sarebbe scivolato, finendo sui binari. Il macchinista non è riuscito a evitare l’impatto anche attivando immediatamente i freni di emergenza del convoglio. La circolazione ferroviaria è stata sospesa.

Attorno alle 14 di oggi, martedì 29 luglio, un uomo è stato travolto da un treno merci di passaggio alla stazione di Voghera, in provincia di Pavia. Il convoglio proveniva proprio dalla città capoluogo.

Secondo le prime ricostruzioni riportate dall’agenzia di stampa Ansa, l’uomo sarebbe scivolato sui binari proprio mentre passava il treno. Il macchinista avrebbe attivato i freni d’emergenza senza però riuscire a evitare l’impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che però non sono riusciti a stabilizzare le condizioni della vittima. L’uomo è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto con il treno.

Interrotta la circolazione ferroviaria

La circolazione ferroviaria che transita per la stazione di Voghera è stata momentaneamente sospesa per permettere agli agenti della polizia ferroviaria di effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Per aiutare nelle operazioni, sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Pavia.

Le autorità hanno concluso le loro operazioni in tempi relativamente brevi e la circolazione dei treni è ripresa regolarmente. Già nel pomeriggio i treni in arrivo e in partenza dalla stazione di Voghera non presentavano particolari ritardi.

Il traffico ferroviario che transita da Voghera è già molto ridotto a causa della chiusura della tratta Pavia-Bressana Bottarone-Voghera, per i lavori in corso al ponte sul fiume Po.

Secondo incidente ferroviario in Lombardia in sette giorni

Quello di Voghera è il secondo incidente ferroviario avvenuto in Lombardia negli ultimi sette giorni. Il primo era avvenuto lo scorso 24 luglio a Bariano, un comune in provincia di Bergamo, sulla tratta Milano-Brescia.

Un uomo era stato investito sui binari attorno alle 7 del mattino, nei pressi della stazione del Paese. La vittima è morta sul colpo. In questo caso si sarebbe trattato di un suicidio.