Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sette minori denunciati il bilancio di un intervento della Polizia Ferroviaria avvenuto nel pomeriggio di ieri, 7 agosto, presso la Stazione Centrale di Bologna. I giovani, tutti di origini egiziane e ospitati in comunità locali, sono stati identificati e deferiti in stato di libertà per tentata rapina ai danni di un coetaneo. L’episodio si è verificato tra la stazione ferroviaria di Casalecchio e il capoluogo emiliano, quando un ragazzo italiano di 15 anni è stato avvicinato da un gruppo di adolescenti che hanno cercato di sottrargli una collana d’argento. L’intervento tempestivo della Polfer, allertata da alcuni testimoni, ha permesso di fermare i responsabili poco dopo a bordo di un treno regionale.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è consumato nel pomeriggio di ieri, 7 agosto, quando la Polizia Ferroviaria in servizio presso la Stazione Centrale di Bologna ha identificato e denunciato sette minori stranieri, tutti di origini egiziane e collocati presso comunità locali, per tentata rapina ai danni di un loro coetaneo.

L’aggressione alla stazione di Casalecchio

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il fatto è avvenuto presso la stazione ferroviaria di Casalecchio (BO), dove un giovane italiano di 15 anni è stato avvicinato da circa dieci ragazzi. Il gruppo ha tentato di sottrargli una collana d’argento. Accortosi delle intenzioni dei suoi aggressori, il ragazzo ha cercato di allontanarsi rapidamente, ma è stato raggiunto all’uscita della stazione, dove alcuni membri del gruppo lo hanno aggredito e colpito.

La fuga e l’intervento della Polfer

Dopo l’aggressione, il gruppo di adolescenti si è dato alla fuga salendo a bordo di un treno regionale diretto verso Bologna Centrale. La situazione non è però sfuggita all’attenzione di alcuni testimoni, che hanno prontamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Grazie a queste segnalazioni, il personale del settore operativo della Polfer di Bologna, impegnato in servizio di scorta a bordo treno, è riuscito a individuare il gruppo poco dopo.

Le perquisizioni e il materiale sequestrato

I sette minori sono stati sottoposti a perquisizione personale dagli agenti della Polizia Ferroviaria. Durante i controlli, uno dei giovani è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di un modesto quantitativo di sostanza stupefacente. Il materiale è stato immediatamente sequestrato dagli agenti, che hanno così raccolto ulteriori elementi a carico dei ragazzi.

Le denunce e il ritorno in comunità

Sentita l’Autorità Giudiziaria, e sulla base delle testimonianze raccolte sia dalla vittima che dai presenti, tutti i sette minori sono stati denunciati per il reato di tentata rapina in concorso. Al termine delle procedure di identificazione e denuncia, i giovani sono stati riaffidati alle rispettive comunità di accoglienza.

L’intervento della Polizia Ferroviaria di Bologna ha permesso di fermare tempestivamente i responsabili di una tentata rapina ai danni di un giovane viaggiatore, restituendo un senso di sicurezza a chi frequenta le stazioni e utilizza i mezzi pubblici. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si conferma ancora una volta fondamentale nella prevenzione e nel contrasto dei reati minorili.

IPA