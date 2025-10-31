Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La polizia di Milano ha scoperto un laboratorio dove venivano prodotti documenti di identità contraffatti e ha arrestato due cittadini pachistani di 27 e 31 anni ritenuti responsabili della falsificazione dei documenti internazionali. L’indagine ha consentito di individuare i due indagati mentre ritiravano due pacchi presso un centro di raccolta e fermo deposito vicino alla Stazione Centrale di Milano. All’interno dei colli i poliziotti hanno rinvenuto numerosi componenti destinati alla fabbricazione di passaporti falsi: pagine interne di libretti, copertine rigide con stemmi e scritte ufficiali, ologrammi e pellicole di sicurezza. I materiali riportavano intestazioni di diverse nazionalità e, pur essendo risultati contraffatti, apparivano idonei a ingannare la pubblica fede. La perquisizione presso l’abitazione dei due indagati ha consentito di sequestrare una stampante di altissima qualità, idonea alla riproduzione di documenti d’identità in formato card.