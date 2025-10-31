Scoperto a Milano il laboratorio dove si falsificavano documenti d'identità e passaporti, 2 arresti
Scoperto laboratorio di falsificazione a Milano: arrestati due pachistani per documenti contraffatti.
La polizia di Milano ha scoperto un laboratorio dove venivano prodotti documenti di identità contraffatti e ha arrestato due cittadini pachistani di 27 e 31 anni ritenuti responsabili della falsificazione dei documenti internazionali. L’indagine ha consentito di individuare i due indagati mentre ritiravano due pacchi presso un centro di raccolta e fermo deposito vicino alla Stazione Centrale di Milano. All’interno dei colli i poliziotti hanno rinvenuto numerosi componenti destinati alla fabbricazione di passaporti falsi: pagine interne di libretti, copertine rigide con stemmi e scritte ufficiali, ologrammi e pellicole di sicurezza. I materiali riportavano intestazioni di diverse nazionalità e, pur essendo risultati contraffatti, apparivano idonei a ingannare la pubblica fede. La perquisizione presso l’abitazione dei due indagati ha consentito di sequestrare una stampante di altissima qualità, idonea alla riproduzione di documenti d’identità in formato card.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.