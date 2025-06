SONDAGGIO - Il Referendum alle prese col problema del quorum: lo aboliresti?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

I cinque Referendum abrogativi, quelli di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 su lavoro e cittadinanza, non hanno raggiunto il quorum fissato al 50% + 1, superando di poco il 30,5%.

Non è il risultato peggiore di sempre (nel 2022, sul tema della Giustizia, votò il 20,92%), ma l’insuccesso riapre il dibattito sull’utilità di questo strumento, almeno così com’è adesso.

Negli ultimi 30 anni, infatti, solo 2 volte su 11 si è superato il quorum:

11 giugno 1995 : su – tra le altre cose – sindacati e privatizzazione della Rai

: su – tra le altre cose – sindacati e privatizzazione della Rai 12-13 giugno 2011: su acqua, nucleare e legittimo impedimento

Più in generale, nella storia d’Italia ci sono stati 21 referendum: solo 10, la metà, sono passati.

Per questo c’è chi propone una riforma, partendo proprio dal quorum: già alle elezioni Politiche votano in pochi (63,91% nel 2023, quando ha vinto l’attuale coalizione di centrodestra guidata da Giorgia Meloni), per questo c’è chi – come Marco Cappato – sottolinea come si debba accettare un esito del voto a prescindere da chi eserciti il proprio diritto presentandosi al seggio.

In linea di massima, sembrerebbe che siano in pochi coloro che vorrebbero mantenere il referendum così com’è: da una parte infatti c’è chi parla di abolire il quorum, dall’altra c’è chi invece lo vorrebbe dinamico, tarandolo su un’elezione politica di riferimento (esempio: se nel 2023 ha votato poco meno del 64% degli aventi diritto, il 50% + 1 dovrebbe riferirsi alla metà di coloro che sono andati al seggio in quell’occasione, e non all’intero corpo elettorale degli aventi diritto).

