Un grande buco coronale si è aperto sul Sole, cos'è e i suoi effetti sulla Terra: tempesta solare a Pasquetta

C’è qualcosa che, nello spazio, ha destato l’attenzione degli scienziati. Nell’atmosfera più esterna del Sole, detta corona, si è formato un buco coronale enorme, tra i più grandi degli ultimi anni. La voragine, ampia centinaia di migliaia di chilometri e rivolta direttamente verso di noi, ha provocato un forte flusso di vento solare che sta colpendo anche il pianeta Terra. Previste tempeste geomagnetiche e aurore boreali.

Cos’è un buco coronale

Il campo magnetico del Sole è di norma chiuso su sé stesso. Quando invece si apre verso lo spazio interplanetario si crea quello che, in parole semplici, è chiamato buco.

Un buco coronale è una regione dell’atmosfera solare dal campo magnetico “aperto” che si trova sulla corona, l’atmosfera più esterna del Sole.

Si tratta di un fenomeno osservabile tramite strumenti ad alte energie, come i raggi X e gli ultravioletti e appare come una macchia scura.

L’apertura nel campo magnetico fa sì che il plasma solare normalmente contenuto nella corona fuoriesca ad alta velocità.

Si generà dunque un flusso di vento solare, ossia un flusso costante di particelle cariche, in particolare protoni ed elettroni.

Gli effetti sulla Terra

Quando il vento solare raggiunge la Terra – come in questo caso – possono generarsi delle tempeste geomagnetiche di classe G2.

Si tratta di tempeste moderate causate dall’interazione delle particelle solari con l’atmosfera terrestre.

È raro e improbabile che causino danni significativi, seppur possano a volte causare disturbi alle comunicazioni radio.

Raramente le tempeste geomagnetiche interferiscono con la rete elettrica e con i satelliti in orbita, interrompendo i servizi di comunicazione e navigazione.

Tempesta solare a Pasquetta

L’enorme buco coronale è diretto proprio verso la Terra e gli scienziati prevedono una tempesta solare in arrivo lunedì 21 aprile.

Per il giorno di Pasquetta, gli esperti dello Space Weather Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration hanno diramato un bollettino di allerta per una tempesta geomagnetica G2.

In Italia gli effetti saranno probabilmente nulli, mentre i paesi del nord potranno godersi lo spettacolo di incredibili aurore boreali.

L’astrofisico Tony Phillips, sul sito specializzato SpaceWeather, ipotizza aurore boreali visibili in Canada e nel Nord Europa.

E l’affascinante fenomeno potrebbe eccezionalmente raggiungere anche gli Stati Uniti settentrionali, da New York a Washington.