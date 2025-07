Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 35 anni è stato arrestato per tentata rapina aggravata dopo aver aggredito un anziano a Genova nel tardo pomeriggio di ieri. L’intervento è stato possibile grazie alla segnalazione di un cittadino che ha assistito all’accaduto. L’uomo, pluripregiudicato, è stato fermato dagli agenti mentre tentava la fuga. La vittima ha riportato escoriazioni ed è stata soccorsa sul posto.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 18.00 in via Granello, nel centro di Genova. Un cittadino ha notato un uomo che, con violenza, ha cercato di strappare il borsello a tracolla a un anziano. Durante il tentativo di scippo, la vittima è stata trascinata a terra per alcuni metri, riportando diverse escoriazioni. L’aggressore, dopo aver fallito nel suo intento, si è dato alla fuga lungo via Ippolito D’Aste.

L’arresto del sospetto

Grazie all’accurata descrizione fornita dal testimone, gli agenti di una volante dell’U.P.G.S.P., che si trovavano nei pressi, hanno individuato rapidamente il sospettato. L’uomo è stato rintracciato mentre svoltava su via Brigata Liguria. Gli operatori lo hanno bloccato e tratto in arresto per tentata rapina aggravata. Nel frattempo, un’altra pattuglia ha raggiunto il luogo dell’aggressione per prestare soccorso all’anziano ferito.

Le condizioni della vittima

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vittima, un uomo anziano, ha riportato escoriazioni su varie parti del corpo a causa della violenza subita durante il tentativo di rapina. Gli agenti hanno immediatamente richiesto l’intervento dei sanitari, che hanno prestato le prime cure sul posto. Fortunatamente, le ferite non sono risultate gravi, ma l’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona.

Il profilo dell’arrestato e le indagini

L’uomo arrestato, un italiano di 35 anni, risulta essere pluripregiudicato per reati analoghi. La Polizia ha sottolineato come la tempestività della segnalazione e l’intervento coordinato delle pattuglie abbiano permesso di bloccare il responsabile a pochi minuti dall’accaduto. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti recentemente in città.

Il procedimento giudiziario

L’arrestato sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna. Come previsto dalla legge, resta salva la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva. La Polizia di Stato ha ribadito l’importanza della collaborazione dei cittadini nella prevenzione e repressione dei reati contro la persona.

La reazione della comunità

L’episodio ha suscitato sconcerto tra i residenti di Genova, che hanno espresso solidarietà alla vittima e apprezzamento per la rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine. In particolare, la zona di via Granello è frequentata da numerosi anziani, spesso considerati bersagli vulnerabili per i reati predatori. Le autorità hanno annunciato un rafforzamento dei controlli nelle aree più sensibili della città.

Prevenzione e sicurezza urbana

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio di tentata rapina si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza urbana. Le forze dell’ordine invitano i cittadini a segnalare tempestivamente situazioni sospette e a collaborare attivamente con le istituzioni. L’arresto del 35enne rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra cittadini e Polizia possa contribuire a contrastare i reati sul territorio.

Conclusioni

L’arresto avvenuto ieri in via Granello conferma l’efficacia del dispositivo di controllo messo in campo dalla Polizia di Stato a Genova. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si è rivelata determinante per assicurare alla giustizia un soggetto già noto per precedenti analoghi. L’attenzione resta alta per garantire la sicurezza, soprattutto delle fasce più deboli della popolazione.

