La 12a giornata si è aperta con il colpo esterno dei romagnoli al Bentegodi. Oggi riflettori sul derby toscano e sulla sfida del Ferraris.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Serie B torna protagonista dopo la sosta per gli impegni delle nazionali con una dodicesima giornata ricca di incroci interessanti e punti pesanti in palio. Il primo verdetto è arrivato dall’anticipo del venerdì, con il Cesena capace di espugnare il Bentegodi e infliggere al Verona una battuta d’arresto inattesa. Il campionato prosegue sabato con sette incontri, tra cui spiccano Sampdoria-Benevento ed Empoli-Pisa, derby toscano che mette di fronte due squadre con ambizioni e obiettivi differenti. Attenzione anche a Catanzaro-Palermo, con i rosanero chiamati a difendere la vetta su un campo particolarmente insidioso. Domenica, infine, spazio ad altri due confronti importanti per la classifica, con Avellino-Mantova e Arezzo-Padova a completare il programma del dodicesimo turno.

Il Cesena passa al Bentegodi: Verona ko e sorpasso in classifica

L’anticipo della dodicesima giornata ha regalato una sorpresa, con il Cesena vittorioso per 2-0 sul campo del Verona. La squadra di Alessandro Diamanti ha indirizzato la partita già nei primi minuti grazie a Matteo Francesconi, bravo al 7′ a trasformare in gol il cross dalla sinistra di Frabotta. L’Hellas ha provato a reagire, costruendo alcune occasioni soprattutto con Le Borgne, Sarr e Sezonienko, ma senza trovare la giocata giusta per rimettere in equilibrio il risultato. Nella ripresa è stato decisivo anche il portiere bianconero Siano, protagonista di un intervento importante su Bernede prima dell’episodio che ha chiuso definitivamente i conti. Dopo il richiamo al monitor, l’arbitro Galipò ha assegnato un calcio di rigore al Cesena per il contatto tra Fiori e Frese: dal dischetto Cristian Shpendi non ha sbagliato, firmando il definitivo 2-0 e la nona rete del suo campionato. Per i romagnoli arriva la seconda vittoria consecutiva, la terza nelle ultime quattro partite, e il quinto posto solitario a quota 18 punti. Il Verona, invece, resta fermo a 11 lunghezze dalla capolista Palermo, con il rischio di perdere ulteriore terreno dalle posizioni di vertice.

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Sampdoria-Benevento e le cinque sfide delle 15:00

Il programma del sabato si apre alle 15:00 con cinque partite in contemporanea. Al Ferraris riflettori puntati su Sampdoria-Benevento, confronto tra due formazioni che arrivano all’appuntamento con prospettive interessanti: i blucerchiati vogliono dare seguito al successo ottenuto sul campo della Carrarese, mentre i sanniti sono in piena corsa per un posto nei playoff. Impegno casalingo anche per l’Ascoli, che al Del Duca riceve il L.R. Vicenza con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nelle zone alte della graduatoria. La Carrarese cerca invece il riscatto contro la Virtus Entella allo stadio dei Marmi, in una sfida importante soprattutto per allontanarsi dalle zone pericolose. Al Braglia il Modena, secondo in classifica con 23 punti, ospita la Juve Stabia e punta a sfruttare il fattore campo per restare in scia al Palermo. Completa il quadro pomeridiano Südtirol-Cremonese: gli altoatesini vogliono tornare al successo dopo il pareggio di Pisa, ma si trovano di fronte una formazione grigiorossa in grande condizione, reduce da tre vittorie consecutive.

Catanzaro-Palermo e il derby Empoli-Pisa: sabato sera ad alta tensione

Alle 17:15 il Palermo fa visita al Catanzaro al Ceravolo, in una partita che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. I rosanero, primi in classifica con 27 punti e ancora imbattuti, vogliono ripartire dopo l’1-1 contro l’Ascoli e consolidare il vantaggio sul Modena. La trasferta calabrese porta però con sé anche un ricordo poco piacevole: nella passata stagione il Palermo aveva incassato proprio al Ceravolo un pesante 3-0 nell’andata della semifinale playoff. La squadra di Filippo Inzaghi dovrà inoltre fare i conti con alcune assenze, mentre il Catanzaro, ultimo in graduatoria, ha un bisogno urgente di punti per invertire la rotta. Alle 19:30, invece, il Castellani ospita il derby toscano tra Empoli e Pisa. I padroni di casa attraversano una situazione complicata e cercano una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti arrivano all’appuntamento con l’ambizione di consolidare la propria posizione nella corsa playoff. Il pareggio interno contro il Südtirol ha rallentato il cammino nerazzurro, che adesso punta a sfruttare una delle partite più sentite della stagione per tornare a correre.

Avellino-Mantova e Arezzo-Padova chiudono la dodicesima giornata

La domenica di Serie B propone gli ultimi due appuntamenti del dodicesimo turno. Alle 15:00 l’Avellino ospita il Mantova in una sfida che promette di avere un peso significativo nella corsa alle posizioni di vertice. Gli irpini, attualmente in zona playoff, vogliono sfruttare il fattore campo per avvicinarsi alle prime della classe, ma dall’altra parte troveranno una formazione virgiliana che occupa il quarto posto con 19 punti e punta a non perdere contatto con il gruppo di testa. Alle 17:15 toccherà invece ad Arezzo-Padova, ultimo incontro in programma allo stadio Città di Arezzo. Gli amaranto cercano una reazione dopo la sconfitta rimediata a Castellammare contro la Juve Stabia, mentre i biancoscudati vogliono consolidare la propria posizione a ridosso della zona playoff. Due confronti che possono contribuire a ridisegnare gli equilibri della classifica, in un campionato nel quale il Palermo prova a mantenere il comando, ma alle sue spalle la concorrenza resta particolarmente agguerrita.