Bellezza, avventura, concretezza e stile: Miriam Leone è stata scelta come nuova Ambassador del brand per un'auto che come lei rapisce lo sguardo di tutti

Fonte: Ufficio Stampa Miriam Leone è la nuova brand Ambassador di Lexus

È uno dei volti più belli del cinema italiano, icona della bellezza siciliana, e come tale anche la sua auto rapisce lo sguardo e lascia tutti a bocca aperta. Lei è Miriam Leone, miss Italia 2008 e attrice di spicco che sta raccogliendo il successo con “I leoni di Sicilia” sulla piattaforma streaming Disney+, la vettura è invece la bellissima Lexus LBX, il compatto dalla qualità premium e dal design casual che ha rivoluzionato il brand.

L’attrice è infatti diventata brand Ambassador di Lexus, volto ufficiale per il compatto Lexus Breakthrough Crossover, una scelta consapevole da parte del marchio nipponico appartenente a Toyota che si affida alla sua autenticità e passione per promuovere l’auto più piccola della gamma.

L’auto della leonessa di Sicilia

Nei panni di Giulia Portalupi ha conquistato tutti nella serie “I leoni di Sicilia”, un personaggio che Miriam Leone ha interpretato magistralmente facendo risaltare la figura di una donna realmente esistita che col suo animo ribelle si è fatta portavoce di quella voglia di libertà del mondo femminile. E lei, che presto sarà madre, ha deciso di accettare con grande gioia ed entusiasmo la sfida presentatagli da Lexus, come nuova brand Ambassador.

Lo diventa per Lexus Breakthrough Crossover, l’auto più piccola della gamma della Casa nipponica, che è una vera rivoluzione per il brand, che mira a romperne le convenzioni superando il concetto convenzionale di auto di lusso, per soddisfare un pubblico nuovo, giovane ed europeo. Emblema di forza e carisma, la “leonessa” di Sicilia è stata scelta dal marchio per la sua autenticità e passione che la rendono l’ambasciatrice ideale per il compatto che, come dice Lexus, promette di rendere la quotidianità un’avventura straordinaria.

“Sono onorata ed entusiasta di essere il volto del nuovo LBX, un’auto che riflette il mio spirito avventuroso e la mia passione per l’eccezionalità, sempre e in ogni dettaglio” ha detto Miriam Leone, che parlando di LBX ha sottolineato che si tratta di un’auto “perfetta per coloro che desiderano distinguersi attraverso stile e concretezza“.

Lexus LBX, quanto costa

Il lancio di LBX, che sta per Lexus Breakthrough Crossover, un SUV compatto che porterà l’appeal tipico della Casa in un nuovo segmento di mercato, ha sorpreso tutti. Si tratta di una Lexus che si può guidare in jeans e sneakers, pur mantenendo le qualità distintive di Lexus.

Ma quanto costa? Rispettando la filosofia di Lexus del Making Luxury Personal, la nuova LBX sarà offerta al cliente dandogli la possibilità di scegliere tra quattro atmosfere differenti, oltre alla versione d’ingresso.

I prezzi vanno dai 38.000 euro per la versione Elegant 2WD ai 42.500 euro per la versione Cool, riservando fino a 4.000 euro di vantaggi ai clienti che entrano per la prima volta nel mondo Lexus e fino a 5.000 euro per chi è già cliente Lexus. Nella sola fase di lancio sarà disponibile anche l’edizione limitata Original Edition.

Nello specifico, la versione Hybrid Elegant 2WD è proposta al prezzo di listino chiavi in mano di 38.000 euro, mentre la versione Hybrid Emotion 2WD è a 39.500 euro (4WD a 41.500 euro). Fascia di prezzo superiore per Hybrid Relax 2WD, a 41.000 euro (4WD 43.000), così come Hybrid Cool 2WD (42.500 euro, 4WD a 44.500) e Hybrid Original Edition 2WD, la più costosa, a 44.500 euro (4WD a 46.500 euro).