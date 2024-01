Il nuovo crossover compatto di Lexus promette di cambiare il gioco in Europa, puntando su un mercato giovane e attento allo stile. LBX è più di un’auto: è una dichiarazione di intenti della casa automobilistica giapponese, che sfida le convenzioni e si immerge in un territorio “premium casual”. Con un design avvincente, un propulsore ibrido efficiente e un approccio personalizzabile, LBX si prepara a diventare una figura centrale nella gamma europea di Lexus.

Un modello costruito per l’Europa, con l’Europa

LBX è frutto dell’impegno di Lexus nel capire le preferenze e le tendenze del pubblico europeo, in particolare dei consumatori più giovani. Progettato specificamente per il mercato europeo, questo crossover compatto si presenta come una soluzione accessibile, senza rinunciare all’alta qualità e all’artigianalità distintiva di Lexus. Il nome stesso, LBX, con le sue tre lettere, evidenzia l’unicità e l’importanza attribuita a questo modello, seguendo le orme della prestigiosa LFA.

Guida premium in un formato compatto

L’esperienza di guida è al centro dell’attenzione per LBX, grazie alla firma distintiva di Lexus, la Lexus Driving Signature. Il team di ingegneri ha lavorato diligentemente sulla piattaforma globale GA-B, l’allungamento del passo e l’aumento della rigidità della carrozzeria per garantire un controllo costante, comfort e sicurezza. Il nuovo propulsore Premium Hybrid da 1,5 litri offre prestazioni gratificanti, mentre la batteria ibrida bipolare garantisce reattività in un corpo leggero, con una riduzione significativa di rumorosità e vibrazioni per un’esperienza di guida premium.

Stile rivoluzionario, interni coinvolgenti

Il design di LBX rompe gli schemi convenzionali di Lexus, presentando un “Resolute Look” che ridefinisce la griglia a clessidra iconica del marchio. Anche se più piccolo rispetto agli altri modelli Lexus, LBX si presenta con un’estetica muscolosa e potente. All’interno, l’abitacolo è concepito per coinvolgere il guidatore, con un focus sul concetto Tazuna di Lexus. I comandi e le informazioni sono disposti in modo intuitivo, garantendo un’esperienza di guida senza distrazioni.

Personalizzazione senza limiti: le “Atmosfere” del LBX

In un’iniziativa rivoluzionaria, Lexus introduce il concetto di “Atmosfere” per definire le varie versioni di LBX. Sono quattro le atmosfere tra cui scegliere, i clienti possono esprimere il proprio stile e carattere personale attraverso dettagli di stile, colori e finiture. Questa libertà di personalizzazione si allinea perfettamente con l’impegno di Lexus a rendere il lusso un’esperienza personale.

Dal Giappone all’Europa: produzione e consegne

LBX è il primo modello Lexus a essere prodotto nello stabilimento di Iwate, nel Giappone orientale. Questo impianto, sostenuto dagli investimenti della Toyota Motor Corporation, non solo contribuisce alla produzione di LBX ma anche alla rigenerazione di una regione colpita duramente dal terremoto e dallo tsunami del 2011. Le consegne ai clienti europei inizieranno a marzo 2024, ma le prenotazioni sono già aperte per coloro che desiderano essere i primi a possedere questo capolavoro di design e tecnologia.

Lexus LBX rappresenta un cambio di paradigma per il marchio giapponese in Europa. Con il suo design unico, l’esperienza di guida entusiasmante e l’approccio altamente personalizzabile, LBX è destinato a catturare l’immaginazione di una nuova generazione di appassionati di automobili, consolidando la posizione di Lexus come leader nell’innovazione automobilistica.