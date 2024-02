Esemplari unici a tiratura limitata per Fiat 500 Collezione 1957, la celebrazione di un modello che ha fatto la storia ed è emblema del Made in Italy

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Un design "dolce vita" per Fiat 500 Collezione 1957 che rende omaggio all'eredità della vettura

Sono passati 67 anni dal lancio sul mercato della Fiat 500, un modello unico e iconico per la Casa italiana che vuole celebrare questo traguardo con una nuova edizione dedicata ai collezionisti. Nel 1957, infatti, dal Lingotto è stata sfornata la vettura diventata l’emblema della motorizzazione di massa che ancora oggi, nonostante l’età longeva, riesce ancora a essere l’auto tra le più scelte dei consumatori. Ecco quindi che il modello da collezione e a edizione limitata riporta al passato, con la Fiat 500 Collezione 1957, che sarà disponibile in 1.957 esemplari.

La nuova 500 da collezione

Di auto a edizione limitata ne è pieno il mercato delle quattro ruote. Vetture storiche, altre celebrative, altre ancora introvabili come la Lancia Delta per il piacere degli appassionati ai marchi, ma altre ancora rifatte ad hoc per poter festeggiare insieme un traguardo. Ed è il caso di Collezione 1957, l’edizione limitata pensata da Fiat per alcuni Paesi europei e per il Giappone per la Fiat 500, che proprio nel 1957 vedeva la luce e iniziava il proprio cammino vincente.

Da 67 anni, infatti, 500 è la piccola grande auto della Casa capace anche di conquistare il Sol Levante e di mettere a segno milioni di vendite. Vero e proprio emblema del marchio, nonché ambasciatrice globale del “Made in Italy”, è la vettura che tutti hanno sognato almeno una volta nella vita di guidare.

E per celebrare la passione e l’amore di tutto il mondo nei confronti dell’icona, l’edizione limitata dedicata ai collezionisti è composta di soli 1.957 esemplari, con un raffinato stile cabrio e caratteristiche esclusive. È una 500 come tutti la conosciamo, ma l’esterno del nuovo modello in edizione limitata è caratterizzato da una carrozzeria bicolore: Bianco Gelato e Verde Rugiada, con capote Beige, accentuata dalla nuova linea di bellezza Argento e dai cerchi in lega da 16″ bianchi diamantati.

Attenzione anche al particolare della calotte degli specchietti retrovisori cromati e la terza luce con serigrafia celebrativa, dettagli che rendono omaggio all’eredità dell’auto, colmando il divario tra il 1957 e il 2024. Gli interni, poi, sono altrettanto affascinanti grazie ai sedili in colore avorio con inserti in pelle Frau e il caratteristico logo “One of 1957” ricamato, plancia in legno e targhetta numerata dedicata sul tunnel centrale.

Un modello tra passato e futuro

Ma questa esclusiva edizione limitata non si limita solo all’estetica, perché include nella dotazione standard anche dettagli cromati, fari DRL a LED e fendinebbia. E non solo, perché il design “storico” si fonde con il futuro, con un mix di tecnologie che, aperto lo sportello, porta il fortunato possessore di uno dei 1.957 modelli a viaggiare nel tempo.

Il display digitale TFT da 7″a colori nella strumentazione, ma anche le funzionalità di connettività di livello avanzato grazie a Mopar Connect, uno strumento che garantisce sicurezza, monitoraggio e convenienza ai clienti, fa dimenticare quanto visto fuori, con una 500 storica nelle colorazioni adattata al moderno.

Dotata di un motore 1.0 Hybrid da 70 cavalli, abbinato a un cambio manuale per il mercato europeo, di un motore da 1.2 litri da 69 cavalli abbinato al cambio robotizzato MTA per il Giappone, la Collezione 1957 è anche un omaggio senza tempo all’artigianato e all’innovazione automobilistica.