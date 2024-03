Il Fiat Doblò fa un netto salto di qualità per quanto riguarda la tecnologia. Oltre alla versione termica, è disponibile anche con motorizzazione elettrica

Fonte: Ufficio Stampa Fiat Il nuovo Fiat Doblò migliora nella tecnologia

Dai professionisti alle famiglie, il nuovo Fiat Doblò si presenta per soddisfare le esigenze di una clientela eterogenea. Versatile, spazioso e flessibile, le sue caratteristiche innovative e la ricca dotazione tecnologica lo rendono un partner affidabile nella guida di tutti i giorni.

Facile da usare

Il design moderno e accattivante fa sì che Fiat Doblò rispecchi a pieno i gusti odierni del pubblico. Fari e fanali a LED di serie garantiscono una visibilità ottimale, in qualsiasi condizione, anche in piena notte.

In merito al profilo laterale, gli specchietti retrovisori esterni possono essere ripiegati elettricamente e i cerchi in lega sono disponibili in varie dimensioni. I vetri oscurati assicurano, infine, un buon grado di privacy.

Al posteriore, il lunotto apribile favorisce le operazioni di stivaggio. Siccome anche lo stile è importante, il cliente ha la facoltà di scegliere tra numerose colorazioni e di aggiungere degli accessori, previo esborso di un sovrapprezzo.

Mediante i pulsanti al volante o i comandi vocali, è possibile gestire i contenuti multimediali in totale connettività grazie agli Smartphone Station. Entrambi da 10 pollici, la Radio Touch e il nuovo Uconnect Touchscreen vantano un’interfaccia utente intuitiva e una buona reattività di risposta.

Fonte: Ufficio Stampa Fiat

Un sistema di navigazione integrato permette di definire in anticipo l’itinerario, e la compatibilità sia con Android Auto sia con Apple CarPlay ne confermano l’animo evoluto.

La visuale posteriore e laterale del mezzo, compresi gli angoli ciechi, è ancora migliore, tramite il Magic Mirror, rivisto nel design e dalla copertura allargata. Il supporto di diverse telecamere esalta la sicurezza, alla pari degli ADAS, offerti nella dotazione di base, completa l’equipaggiamento.

Tanto la tipologia termica quanto quella full electric (BEV) fanno della capienza a bordo il tratto distintivo. In totale, arrivano fino a una tonnellata di carico utile, e l’ampia configurabilità degli spazi interni è un valore aggiunto. Il sedile passeggero anteriore può essere abbattuto, così da creare un piano di carico lungo fino a 3,4 metri.

La versione a batteria, chiamata e-Doblò, è ricaricabile dell’80% in appena 30 minuti e vanta un’autonomia superiore ai 340 km nel ciclo combinato WLTP. Premesso che è ancora radicato il timore di restare a piedi, i progressi compiuti allontano sempre più questo pericolo.

Inoltre, la Magic Plug, una presa elettrica integrata, consente di usufruire del veicolo come una vera e propria officina mobile, fornendo energia per utensili e altri dispositivi. Efficienza e affidabilità contraddistinguono i propulsori, dai costi di manutenzione contenuti.

Ducato e Scudo completano la gamma

Insieme al Doblò, la gamma Fiat prevede il rinnovamento di Ducato e Scudo, a loro volta dotati di un design ottimizzato e di soluzioni innovative e ingegnose. Il Ducato migliora sensibilmente a livello di autonomia elettrica, pari a un incremento del 30% rispetto al precedente, e l’efficienza di carico si colloca al top della categoria.

La panca “Eat&Work” fa della versatilità d’impiego il suo marchio di fabbrica, attraverso la combinazione di un tavolino e di piccoli spazi dove riporre oggetti e utensili. In conclusione, lo Scudo, benché compatto all’esterno, è generoso all’interno, curato nei minimi particolari.