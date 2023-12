Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Nuovo Fiat E-Doblò, il compatto della Casa si fa 100% elettrico

Importanti novità in casa Fiat, col brand italiano che si fa sempre più testimone del passaggio segnato alla mobilità sostenibile rivoluzionando anche modelli che hanno fatto la storia della Casa. Dopo aver abbracciato con decisione la svolta verso l’elettrico, infatti, Fiat ci prende gusto e trasforma in full electric anche il suo compatto per eccellenza, quel Doblò che per anni ha trasportato persone e merci, senza distinzione, con maestria. E ora, con Fiat E-Doblò, lo farà in maniera sostenibile.

Fiat E-Doblò, il furgone elettrico che mancava

La rivoluzione è in atto e si vede anche dalle “piccole” cose. Toccare mostri sacri della storia di un brand, infatti, è sinonimo di voglia di cambiamento e Fiat, in tal senso, si sta muovendo verso una chiara direzione che asseconda e abbraccia con decisione la svolta verso cui sta andando la mobilità del futuro. L’approccio verso elettrico, infatti, è quello che sempre più aziende dell’automotive cercano, a volte azzardando e altre sorprendendo con alcune scelte.

E di certo quella di Fiat con E-Doblò è destinata a essere una scelta che lascia tutti a bocca aperta. Il furgone, che per anni è stato simbolo di trasporto di merci e passeggeri nelle città italiane, si fa infatti elettrico e più tecnologico. Un netto cambio di pensiero per la Casa, che rende più pratico e versatile il compatto che ha fatto la storia.

Il nuovo E-Doblò, infatti, unisce il meglio del comfort e della tecnologia con un tocco di stile per aiutare i clienti ad aggiungere praticità e benessere nella vita di tutti i giorni, una scelta già presa anche con la rivoluzionaria Fiat 600e. Un compatto da versione “all-in” che rende meno stressante e molto più sicura la guida in città grazie alla sua versatilità, spazio e flessibilità che adatta alle esigenze di tutti.

Senza compromessi, più moderno e conveniente, Doblò è stato investito da una ventata di novità importanti nella sua versione elettrica. E-Doblò, infatti, è migliorato anche nel design, con un nuovo paraurti anteriore con skidplate inferiore, cerchi in lega da 17″ e fendinebbia per viaggiare ovunque in sicurezza e tranquillità. È dotato di due porte scorrevoli con finestre ad apertura elettrica che garantiscono ai clienti praticità e comfort.

E a proposito di comfort, il nuovo E-Doblò offre tanto spazio per tutti e per tutto grazie a diverse configurazioni di sedili e vani portaoggetti che riescono a garantire ai clienti la massima flessibilità durante la guida e il trasporto. Lo spazio di carico, infatti, è ampliabile fino a 3.500 litri.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

La rivoluzione elettrica con E-Doblò

Ma da sottolineare è anche la capacità del motore elettrico di un furgone che punta a affermarsi nel mondo della mobilità full electric. E-Doblò, infatti, grazie al suo motore elettrico è in grado di garantire una guida efficiente, fluida e reattiva con un’autonomia fino a 320 km nel ciclo combinato WLTP e zero emissioni di CO2. L’efficienza complessiva del veicolo, poi, consente al guidatore di raggiungere una velocità massima di 135 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 11,2 secondi.

Il potente sistema Quick Charge offre fino a 100 kW di potenza, consentendo di ricaricare l’80% della capacità della batteria in soli 30 minuti.

Dotato di un nuovo e-toggle per selezionare le modalità di guida e migliorare le prestazioni del veicolo, E-Doblò può contare su tre modalità di guida, Normale che è consigliata per la guida nel traffico regolare, Eco che ottimizza il consumo di energia, e Power che migliora la potenza di picco del veicolo.

Rivoluzionari è anche la possibilità di selezionare il livello di frenata rigenerativa (basso, medio, alto) attraverso l’utilizzo di due paddle al volante. Ciò consentirà di migliorare l’autonomia in base al traffico e alle condizioni stradali.

Gli ordini verranno aperti ufficialmente entro la fine di gennaio 2024 prima in Italia e Austria, poi nei principali mercati europei. Perché la rivoluzione è in atto in Fiat, come già testimoniato anche da Fiat Topolino, ed è pronta a sfrecciare tra le strade del Bel Paese.