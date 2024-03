Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Il 4 marzo 2024 è un anniversario importante per il marchio Fiat: vent’anni fa, infatti, al Salone dell’Auto di Ginevra, veniva presentato il concept Trepiuno, un design rivoluzionario che anticipava per la prima volta forme e volumi della 500 che conosciamo oggi, uno dei più grandi successi del marchio.

Per celebrare la ricorrenza, il team Heritage ha deciso di realizzare, all’interno del programma Reloaded by Creators, un’esclusivo tributo al candido concept che stregò il Salone di Ginevra nel 2004. La 500 Tributo Trepiuno sarà realizzata sulla base della 500 Hybrid moderna, e permetterà di rivivere l’atmosfera magica del concept da cui iniziò la storia del “cinquino” contemporaneo.

Fiat celebra il rivoluzionario concept del 2004 Trepiuno

Il 4 marzo del 2004, in occasione del Salone dell’Auto di Ginevra, il marchio FIAT presentava il concept Trepiuno, che si ispirava all’iconica 500 del 1957 e che segnava in maniera indelebile il futuro della 500, anticipandone design e volumi.

Il concept, che nelle intenzioni del Centro Stile Fiat doveva servire per lo studio di nuove tecnologie e degli stilemi delle future Fiat, era una moderna citycar lunga appena 3,3 metri che nel giro di pochi mesi si sarebbe trasformata nel prototipo del più grande successo commerciale di FCA del XXI secolo.

Come ricorda Roberto Giolito, al tempo capo dell’Advanced Design del Gruppo Fiat e attualmente Head of Stellantis Heritage, “a quell’epoca la mia idea e del mio team di “Advanced Design” (…) era quella di asciugare qualsiasi forma di decorazione e portare la lettura essenziale della 500, sostanzialmente legata a piani sovrapposti come la 500 di Giacosa”.

Nascono così le forme già iconiche della nuova generazione del “cinquino”, caratterizzate da “un body inferiore bombato, un anello che circonda tutto il volume che comprende il cofango, ossia il cofano avvolgente sui fianchi, e poi una bolla vetrata, che addirittura non lascia soluzione di continuità tra il parabrezza e il tetto vetrato o apribile”.

Il rivoluzionario concept mostrava evidenti richiami di stile alla gloriosa Nuova 500 del 1957 rivisitati in chiave decisamente futuristica, come i fari posteriori realizzati con schermi a cristalli liquidi: il successo di pubblico e critica fu talmente evidente che il management Fiat decise di evolvere il bianchissimo concept di Ginevra in una vettura di serie: nasce così la nuova generazione della 500.

Heritage presenta l’esclusiva “500 Tributo Trepiuno”

Per celebrare l’anniversario del concept Trepiuno, il team Heritage ha deciso di realizzare la “500 Tributo Trepiuno”, un’auto destinata ai collezionisti di tutto il mondo che sarà prodotta in edizione limitata e che sarà certificata e venduta direttamente dal dipartimento nell’ambito del progetto Reloaded By Creators.

Il progetto è stato annunciato da Roberto Giolito: “La 500 Tributo Trepiuno è il nostro omaggio a un concept che ha giocato un ruolo chiave nell’evoluzione della storia contemporanea di Fiat”, ha affermato, “e proprio per celebrare questo importantissimo anniversario, il team Heritage mette al mondo un numero limitato di esemplari da collezione che riportano, a bordo di una 500 Hybrid moderna, l’immediatezza di quel design che fu il primo Big bang della 500 contemporanea, autentica pietra miliare nella storia ultracentenaria di Fiat e simbolo della creatività e dell’ingegno italiano entrato nell’immaginario collettivo”.

L’esclusiva Tributo Trepiuno di contraddistingue per la pionieristica livrea bianca che caratterizzava il concept del 2004, cui risponde nell’abitacolo un’elegante combinazione di forme e colori dominata dal bianco e dal rosso bruno. La speciale 500, un’ibrida contemporanea che rivendica un illustre passato, sarà arricchita dai disegni originali del concept Trepiuno, allora realizzati da Giolito, che fanno la loro comparsa sul bianco della plancia.

Ogni esemplare di questa speciale Limited Edition sarà un vero e proprio pezzo da collezione dotato di Certificazione di Autenticità rilasciata da Heritage, una pagina gloriosa della ultracentenaria storia Fiat che riporta su strada la magica atmosfera del concept che cambiò per sempre il destino del marchio italiano.