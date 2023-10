La Jeep Avenger conquista un nuovo riconoscimento e diventa Auto Europa 2024, confermandosi come un modello di grande successo per pubblico e critica di settore

Continua il successo della Jeep Avenger. Il modello, nuovo entry level della gamma della Casa americana, raccoglie un nuovo premio, aggiudicandosi il prestigioso riconoscimento Auto Europa 2024, giunto oramai alla sua 38° edizione. Il SUV compatto di Jeep, primo modello del brand a poter contare su di una variante a zero emissioni, ha convinto sia la clientela che la critica. Con la conquista del premio Auto Europa 2024, per la Jeep Avenger sono già undici i riconoscimenti ottenuti dal debutto.

Un altro premio per il SUV

Jeep Avenger conquista Auto Europa 2024. Il premio è stato assegnato dai soci dell’UIGA, l’Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive che, per la scelta del modello vincitore, sono stati affiancati da una giuria popolare di appassionati oltre che da una giuria di opinion leader. Il SUV compatto del marchio del Gruppo Stellantis ha superato la concorrenza di altre 19 nuove vetture, prodotte e commercializzate in Europa.

Novella Varzi, Country Manager di Jeep in Italia, ha così commentato il nuovo riconoscimento assegnato alla Avenger: “Siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso riconoscimento, che è stato assegnato a Jeep Avenger da una giuria di esperti del settore insieme a tantissimi semplici appassionati di automobili. Ciò conferma quanto il nostro SUV compatto abbia conquistato davvero tutti”

La Jeep Avenger continua a ottenere riconoscimenti. Lo scorso gennaio, ricordiamo, la segmento B di Jeep è stata nominata European Car of the Year 2023, superando la concorrenza di recenti novità del settore delle quattro ruote grazie ai voti di una giuria composta da 57 giornalisti del settore automotive di 22 Paesi europei. Successivamente, per l’entry level di Jeep sono arrivati diversi altri riconoscimenti.

Il modello è stato nominato “The best family SUV” nella rassegna Women’s World Car Of The Year e di “Urban SUV and Crossover Category Auto Leader” da Auto, Motor und Sport Poland. Da Top Gear UK sono poi arrivati i premi “Best Electric City Car” e “Electric Car Of The Year” mentre da Autocar è arrivato il riconoscimento come “The Best Small Car“.

A completare il lungo elenco di premi del modello di Jeep troviamo “Electric Car Of The Year“, assegnato da Top Gear, “City Car Of The Year” da Wirtualna Polska e “The Small BEV 2023” in occasione di Autovista Group Residual Value Award. Il mese scorso, infine, la Jeep Avenger ha conquistato il titolo di “Most Beautiful Small SUV 2023” gli Autonis Design Award.

Un SUV di successo

La Jeep Avenger è il primo modello Jeep disegnato in Europa, a Torino. Si tratta anche del modello più compatto della gamma della Casa, con una lunghezza di 4,08 metri che semplifica l’utilizzo in città. Il segreto del successo è rappresentato, però, dalla versione elettrica, in grado di percorrere fino a 400 chilometri nel ciclo WLTP e fino a 550 chilometri nell’uso in città.

Il SUV, inoltre, è disponibile anche in versione benzina, con un motore 1.2 da 100 CV. La gamma è, quindi, completa e in grado di offrire una versione adatta a tutte le esigenze d’uso. Il listino della Jeep Avenger per il mercato italiano parte da 24.300 euro ma per l’elettrica servono almeno 37.900 euro.