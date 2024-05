Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Lancia Ypsilon Hybrid, le offerte di maggio

Lancia Ypsilon Hybrid è ormai pronta a dire addio al mercato, una vettura capace di lasciare il segno nella storia del brand torinese che però ha deciso di puntare su una nuova versione. Con la presentazione del nuovo modello 2024 avvenuta a febbraio, infatti, la “vecchia” della Casa è destinata ad andare in pensione. Ma non sarà un’esperienza che giungerà al tramonto in sordina, perché Lancia ha deciso di dire addio a una delle city car più amate con una “passerella” di tutto rispetto sul mercato, dando agli italiani l’occasione di acquistare l’ibrida a prezzi convenienti.

Le offerte per salutare Ypsilon Hybrid

Ypsilon Hybrid è pronta per l’ultima danza sul mercato e si prepara ad affrontarla al meglio. Lo fa grazie alle offerte che Lancia ha dedicato al modello prima di ritirarlo dal mercato, con l’addio che potrebbe arrivare già a partire dalla fine dell’estate 2024.

Offerte, appunto, che puntano sia a dare la meritata passerella a un modello che è stato tra i più amati e venduti nel 2023, sia per permettere alla city car di circolare sulle strade italiane ancora per qualche anno nonostante fuori produzione. Ecco allora che dal Gruppo Stellantis è stata decisa la linea delle grandi occasioni per l’ibrida, con tre diverse promozioni che possono far gola a chi è in cerca di una vettura.

Lancia, infatti, ha comunicato tre offerte per le altrettante versioni della “vecchia” Ypsilon Hybrid, con finanziamenti che vanno dai 79 ai 99 euro al mese. Cifre che, calcolatrice alla mano, consentirebbero di avere una vettura pagandola 2,54 o 3,19 euro al giorno.

Hybrid in allestimento Oro è quella che costa di meno, col modello 1.0 FireFly 70 CV Start&Stop, acquistabile a 12.900 euro oltre oneri finanziari invece che 17.650 euro, con 35 rate da 79 euro al mese con anticipo di 4.228 euro e maxi rata finale da 9.031 euro.

L’allestimento Platino è invece acquistabile a 14.000 euro invece che 19.550, col finanziamento che prevede 35 rate da 89 euro al mese (2,87 euro al giorno), con anticipo di 4.223 euro e una rata finale da 10.056 euro. Ecochic GPL, invece, è acquistabile a 14.700 euro anziché 20.900, con una promozione che prevede un anticipo di 3.539 euro, 35 rate da 99 euro e una rata finale da 11.444 euro.

Le offerte sono da considerarsi valevoli con finanziamento e rottamazione fino al 31 maggio 2024 e sulle vetture in pronta consegna.

Ypsilon Hybrid e la nuova Ypsilon 2024

Come detto, Lancia Ypsilon Hybrid sarà destinata ad andare in pensione “per colpa” della nuova versione della city car presentata dalla Casa. Ma cosa cambia?

Ypsilon 2024, ordinabile già da aprile, è disponibile sia con la motorizzazione mild hybrid da 100 CV sia con il powertrain elettrico da 156 CV. I prezzi variano dai 24.900 ai 34.900 euro in base all’allestimento scelto. Nello specifico sono presenti tre allestimenti, il base, LX e Cassina che si differenziano tra di loro nell’offerta degli optional.

La base, per esempio, ha cerchi in acciaio da 16″, sistema keyless, sensori di parcheggio, avviso di urto anteriore e superamento di corsia, inserti interni in materiale riciclato, inserti in bronzo spazzolato, climatizzatore automatico, e strumentazione digitale e infotainment da 10,25″. LX, invece, aggiunge cerchi in lega diamantati da 17”, sedili in velluto, caricatore wireless per lo smartphone, telecamere e sensori anteriori e posteriori, cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza, avviso angolo cieco, mantenitore della corsia, riconoscimento segnaletica stradale e selettore della modalità di guida. Cassina conferma le dotazioni di serie con telecamere a 180° anteriore e posteriore, assistenti alla guida di Livello 2 e rivestimenti interni firmati Cassina.

La nuova versione di Ypsilon, sia ibrida che elettrica, è finanziabile con 36 rate mensili da 150 euro, ovvero più del doppio a livello giornaliero rispetto alla “vecchia”.