Lancia Ypsilon, la nuova offerta in Italia

Lancia Ypsilon ha da sempre un posto speciale nel cuore degli italiani, un modello che con le sue linee morbide e sinuose ha fatto innamorare gli automobilisti sulle strade del Bel Paese. Da febbraio 2024, però, il marchio del Gruppo Stellantis ha deciso di mettere in atto una svolta, col “nuovo rinascimento” del brand che punterà su un nuovo modello di Ypsilon, mandando in pensione – per modo di dire- la city car iconica.

In Italia sarà dato spazio alla nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, che di fatto prenderà il posto della “vecchia”. Ma non sarà un addio silenzioso, perché per salutare il modello iconico Lancia ha deciso di dedicare al mercato italiano un’offerta speciale e imperdibile.

Lancia celebra Ypsilon

Qual miglior modo per salutare un modello se non con un’offerta che possa permettere di vederla in strada ancora per un po’? Se è vero che il “nuovo rinascimento” Lancia punterà su altre vetture, Ypsilon non verrà di certo messa da parte di netto. Anche se da febbraio 2024 le scelte aziendali sono state altre con l’arrivo della Nuova Ypsilon, l’iconica city car non verrà dimenticata.

Ecco allora che il Gruppo Stellantis ha deciso di puntare al mercato con un’offerta finanziaria dedicata ai tanti appassionati del modello, con Lancia Ypsilon che sarà ancora disponibile sul mercato italiano fino a giugno 2024. L’idea del marchio, infatti, è quella di dare la possibilità di accedere a Ypsilon con formule vantaggiose.

Come comunicato, infatti, l’opzione di acquisto dedicata al mercato italiano è quella della formula finanziaria a partire da 79 euro al mese su vetture in pronta consegna, con finanziamento e rottamazione e che verrà veicolata con una campagna di comunicazione in TV da domenica 7 Aprile.

Lancia ha quindi anticipato i tempi annunciando che la campagna per celebrare e salutare Ypsilon potrà essere sfruttata versando un anticipo 3.822 euro a cui poi, accedendo alla formula di finanziamento, verranno sommate le 35 rate da 79 euro e con un’ultima rata finale da 9.032 euro. Offerta che, sottolineano, sarà accessibile fino al 30 aprile 2024.

Sulla scia dei record di Ypsilon

Un’ultima celebrazione, un modo per ricordare un modello che ha fatto la storia e ha scritto record su record per Lancia. Ypsilon, infatti, oltre a essere una delle city car più famose del brand è anche una delle più vendute, col biennio 2022-2023 che ha rappresentato l’apice di un percorso ricco di successi, con la performance migliore di sempre. E anche il primo trimestre del 2024 conferma questo trend, con il modello che continua a figurare tra le vetture più vendute sul mercato.

Vettura in grado di rispondere alle nuove esigenze dei suoi clienti, in termini di tecnologia, di sicurezza, di stile e di sostenibilità, Ypsilon è infatti un’auto da città, elegante e alla moda capace di mantenere inalterato il suo Dna.

Nonostante dal 1984, anno del debutto sul mercato, siano passati quasi 40 anni, Lancia Ypsilon non ha perso i suoi tratti distintivi perché in tutti gli anni della sua storia ha saputo rimanere sempre attuale e rilevante, senza mai perdere la propria identità, Capace di aggiungere sempre più sfumature di personalità con le 37 serie speciali e le continue innovazioni di prodotto, ogni serie speciale di Ypsilon è stata diversa, ma fondamentalmente fedele a sé stessa, perché ha saputo interpretare l’evoluzione dei costumi e della società senza snaturarsi.