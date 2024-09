Il Rinascimento Lancia ricomincia da Y

Il Rinascimento Lancia inizia con un ritorno significativo: nuova Ypsilon, successore di una delle vetture più apprezzate nel segmento delle utilitarie. La Ypsilon precedente, prima di andare in pensione, ha concluso la sua carriera con un semestre da record, totalizzando 24.709 immatricolazioni e un incremento del 3% nei volumi di vendita, assicurandosi una quota di mercato del 2,8%. Non sorprende quindi che il brand scelga di ripartire proprio da questa icona.

Un’evoluzione, non una rivoluzione

Nuova Ypsilon è stata progettata per continuare la tradizione di Lancia, ma con un occhio al futuro. Cresciuta di dimensioni rispetto alla sua predecessora, misura ora 4,08 metri di lunghezza (20 cm in più), 1,7 metri di larghezza (10 cm in più) e 1,44 metri di altezza, con un passo di 2,54 metri che permette di avere un bagagliaio da 352 litri. Questa crescita dimensionale non solo aumenta lo spazio a bordo, ma migliora anche il comfort e la versatilità.

Fonte: Ufficio Stampa Lancia

Gamma di modelli e motorizzazioni

Nuova Ypsilon è disponibile in versione full electric e ibrida, con tre allestimenti: Nuova Ypsilon, tecnologicamente avanzata e adatta ai giovani; Nuova Ypsilon LX, con equipaggiamenti più ricchi; e Nuova Ypsilon Cassina, che rappresenta il top di gamma.

Il modello ibrido monta un motore 1.2 litri da 100 CV (74 kW), con tecnologia 48V a 3 cilindri e cambio automatico e-DCT a 6 rapporti. Questo sistema consente di raggiungere una velocità massima di 190 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9.3 secondi, con emissioni contenute tra i 103 e i 104 g/km in ciclo WLTP.

Prestazioni su strada

Abbiamo avuto l’opportunità di mettere alla prova nuova Ypsilon ibrida nelle strade di Milano. Il comportamento? Impeccabile! Con un avvio in modalità elettrica e una guida efficiente anche a bassa velocità. Il motore a combustione interviene in modo fluido, garantendo una guida rilassata e consumi intorno ai 18 km/litro su strade extraurbane, grazie anche alla stabilità del veicolo nei tratti collinari.

Tecnologia e comfort a bordo

Nuova Ypsilon alza il livello anche in termini di dotazioni tecnologiche e comfort. Di serie sono presenti due schermi da 10,25 pollici per la strumentazione e l’infotainment, una console centrale con ricarica wireless per lo smartphone e il sistema S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), che integra le funzioni di audio, climatizzazione e illuminazione. Inoltre, i sedili elettrici riscaldati e massaggianti garantiscono un comfort di viaggio superiore.

Stile e personalizzazione

Sei tonalità di colore per gli allestimenti base, con varianti bi-color abbinate a un tetto nero: Grigio Granito, Nero Ardesia, Bianco Marmo, Blu Lancia, Verde Giada e Oro. La versione Cassina è disponibile esclusivamente nel colore Blu Lancia, un omaggio alla tradizione del marchio.

La nuova Lancia Ypsilon rappresenta un passo importante nel Rinascimento del marchio, unendo tradizione e innovazione. Con le sue nuove dimensioni, tecnologie avanzate e motorizzazioni efficienti, è pronta a seguire le orme della sua fortunata antenata e a conquistare un posto d’onore nel cuore degli automobilisti. Un Rinascimento che promette di riportare Lancia alla ribalta, non solo in Italia, ma in tutta Europa.