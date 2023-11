Il mercato delle auto usate è in continua crescita, se hai una vettura da vendere, meglio ascoltare i consigli degli esperti per scegliere il periodo migliore per farlo

Fonte: 123RF Qual è il momento migliore dell'anno per vendere un'auto usata

Come abbiamo visto in differenti occasioni nell’ultimo anno, il mercato delle auto usate è in continua ascesa e, con esso, anche i prezzi delle vetture “di seconda mano”. Sono tanti i fattori che hanno contribuito a questo scenario, primo su tutti l’infinita attesa da parte dei clienti che hanno ordinato auto nuove nei mesi scorsi, per non parlare dei prezzi di listino alle stelle, oltre a costi proibitivi per il carburante, le bollette e la spesa, che hanno messo in ginocchio le famiglie italiane e diminuito il loro potere d’acquisto.

Tutti motivi, insieme ad altri, per cui gli italiani sono sempre più in cerca di auto usate convenienti, e questo trend ha fatto sì che il prezzo di queste vetture aumentasse a livelli forse mai visti prima d’ora. Purtroppo i prezzi a cui eravamo abituati non esistono più ed è una situazione molto difficile da sostenere. A tale proposito, se tu oggi ti ritrovi dall’altra parte e sei interessato a vendere la tua macchina, allora ti interesserà sapere qual è il periodo migliore, consigliato dagli esperti. Ci siamo affidati a una ricerca di carVertical, che mette in luce differenti aspetti molto importanti da considerare. Vediamola insieme.

Quando vendere un’auto

Innanzitutto il momento migliore per vendere un’auto non è uguale per tutti, ma dipende da diversi fattori, come il tipo di veicolo, il luogo in cui si trova e la situazione attuale del mercato. A prescindere da questo però, scegliere il periodo giusto dell’anno può aiutare a vendere la macchina usata più rapidamente. La società di raccolta dati per il settore automobilistico, carVertical, consiglia come scegliere il momento giusto per vendere un veicolo e ottenere un prezzo migliore.

Il momento migliore: la primavera

Secondo carVertical è più conveniente vendere l’auto usata durante la stagione primaverile. In inverno, quando fa freddo, gli automobilisti non dovrebbero affrettarsi a mettere in vendita i propri veicoli. É meglio aspettare i mesi di marzo, aprile o maggio, momenti in cui – come dicono i dati e le analisi – le persone acquistano rispettivamente l’8,2%, l’8,4% e l’8,5% dei report della cronologia dei veicoli generati da carVertical.

La domanda di auto usate è quindi molto più alta, secondo i dati, in primavera rispetto ai mesi più freddi. Chi sta pianificando di comprare la macchina, generalmente rimanda la decisione ai mesi più caldi, così da evitare di guidare in condizioni difficili. Matas Buzelis, esperto del settore automobilistico e responsabile della comunicazione di carVertical, ha spiegato: “È più facile guidare in primavera, quando le giornate sono più lunghe e ci sono meno pericoli, come strade bagnate o innevate. I principianti di solito preferiscono iniziare a guidare l’auto in un ambiente più sicuro, il che influenza la domanda”.

Ci sono anche altri momenti propizi per la vendita di un’auto: la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, il maggior numero di rapporti storici acquistati su carVertical si registra in agosto (9,1%) e settembre (8,9%). Un dato che non sorprende, molti automobilisti infatti preferiscono comprare l’auto prima dell’inizio della stagione invernale.

Il momento giusto

Azzeccare il momento perfetto è importante per riuscire a vendere l’auto usata più rapidamente, ottenendo il prezzo richiesto – soprattutto se si ha una certa premura – senza dover essere costretti a ribassare per velocizzare il processo. Nei periodi in cui la domanda è più bassa, infatti, i venditori sono spesso costretti a negoziare e abbassare il prezzo per concludere la vendita.

Per quanto riguarda le tipologie di auto, è chiaro che durante l’inverno sarà molto difficile vendere una vettura decappottabile, che attirerà invece più acquirenti in primavera e in estate. Mentre le auto che al momento hanno una domanda costante, anche durante la stagione fredda, sono i SUV e i veicoli a trazione integrale.

Buzelis interviene spiegando: “Potrebbe essere il momento giusto per acquistare un veicolo, ma non il momento perfetto per venderlo. La domanda stagionale può far pendere la bilancia delle trattative in favore degli interessi dell’acquirente, poiché alcuni veicoli potrebbero addirittura richiedere spese aggiuntive per la manutenzione e il rimessaggio durante i mesi invernali”.

Gli acquisti nel periodo natalizio

A meno che una persona non abbia una reale esigenza e urgenza di trovare una macchina usata da comprare, dicembre e gennaio sono i mesi peggiori per vendere. Si tratta del periodo delle festività natalizie, quando le persone cercano di risparmiare denaro da dedicare ai regali, alle cene e ai pranzi in famiglia.

Considerando inoltre la situazione economica che stiamo vivendo, è chiaro che recessione, inflazione e incertezza fanno rimandare i tempi, le persone ritardano gli acquisti importanti – come quelli automobilistici – per paura di ritrovarsi a dover far fronte a spese che non possono sostenere.

Secondo i dati di carVertical, dicembre raccoglie solo il 7,6% del totale dei controlli storici delle auto. Tuttavia, come sottolinea Buzelis, un’auto usata in buone condizioni e con una storia pulita alle spalle può essere venduta velocemente, poiché la richiesta di veicoli ben conservati è più grande che mai.