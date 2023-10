Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Gli italiani temono la guida dell'auto durante l'inverno: esistono delle soluzioni

YouGov ha svolto una ricerca commissionata da Goodyear, leader degli pneumatici, proprio in vista del cambio gomme invernali alle porte (obbligatorio a partire dal 15 ottobre e fino al 15 novembre, per tutta la stagione). Dallo studio emerge che la quasi totalità degli automobilisti italiani, circa il 91%, si sente poco sicuro alla guida durante l’inverno.

Le paure degli italiani

Un’indagine che Goodyear ha voluto effettuare proprio per comprendere come gli italiani affrontano la guida durante la stagione più fredda, che sta per iniziare. E il 91% delle persone intervistate si sente insicuro se deve guidare in condizioni stradali difficoltose a causa del gelo. Quello che preoccupa maggiormente infatti è il manto ghiacciato e la possibilità che i conducenti di altri veicoli perdano il controllo del mezzo, generando incidenti.

Le soluzioni adottate

Del campione intervistato, il 58% dichiara di mantenere una distanza di sicurezza maggiore dall’auto che precede e di diminuire la velocità di percorrenza durante l’inverno. C’è un buon 39% che invece preferisce viaggiare, se possibile, solo su strade ben illuminate.

E sulla scelta delle gomme, come si sono espressi gli automobilisti italiani? Secondo la ricerca effettuata, più di 9 automobilisti su 10 sono convinti che scegliere gli pneumatici giusti durante l’inverno è un fattore che contribuisce a ridurre l’ansia al volante. Più della metà degli intervistati pensa inoltre che le gomme sono uno degli elementi principali per sentirsi maggiormente sicuri mentre si viaggia in auto.

Goodyear, dalla sua parte, sottolinea che proprio i suoi pneumatici invernali premium nascono con l’intento di soddisfare le esigenze sempre più alte degli automobilisti in Italia e per riuscire a dare ai clienti una sensazione di sicurezza maggiore.

Obbligo di gomme invernali o catene da neve

La legge italiana obbliga tutti gli automobilisti a montare le gomme da neve, o in alternativa a tenere le catene a bordo, a partire dal 15 novembre fino al 15 aprile dell’anno successivo. In realtà, è possibile procedere al cambio già dal 15 ottobre, e rimontare le estive fino al 15 maggio.

La normativa dichiara che in questo periodo bisogna essere muniti di mezzi antisdrucciolevoli oppure di pneumatici invernali che siano idonei alla marcia sul ghiaccio o sulla neve. La legge vale per i veicoli a 4 ruote quindi auto, tir e mezzi pesanti. Il Codice della Strada prescrive la regola a livello nazionale, anche se poi i vari enti che gestiscono le strade e le autostrade possono prevedere delle differenze.

Le multe per chi trasgredisce l’obbligo di pneumatici invernali, nel dettaglio, sono:

da 41 a 169 euro per chi circola nel centro urbano;

da 85 a 338 euro fuori dal centro urbano;

da 80 a 318 euro in autostrada.

Non dimentichiamo che in alcune località, soprattutto in montagna, durante l’inverno esiste anche il problema del carburante che gela (quando le temperature vanno sotto lo zero) e lo stesso può avvenire anche con il liquido lavavetri.



Un altro problema dell’inverno: il parabrezza ghiacciato

Altro dramma dell’inverno: dover partire la mattina presto per andare al lavoro e trovare i vetri dell’auto ghiacciati. In queste condizioni non è assolutamente possibile guidare in sicurezza, la visibilità è ridotta.

Com’è possibile sbrinare i cristalli della macchina senza causare danni? Vediamo cosa fare senza commettere errori e complicare la situazione:

non usare mai il sale , nonostante alcune persone lo consiglino. Il motivo è semplice: i granelli potrebbero corrodere lo strato interno del vetro oppure graffiare la superficie esterna;

, nonostante alcune persone lo consiglino. Il motivo è semplice: i granelli potrebbero corrodere lo strato interno del vetro oppure graffiare la superficie esterna; non usare nemmeno l’acqua bollente e l’aria calda diretta. Lo shock termico improvviso crea un enorme stress per il parabrezza, che ne risente. È necessario riscaldare il vetro lentamente, per evitare l’eventuale formazione di crepe o altri danni;

Lo shock termico improvviso crea un enorme stress per il parabrezza, che ne risente. È necessario riscaldare il vetro lentamente, per evitare l’eventuale formazione di crepe o altri danni; attenzione anche agli oggetti che scegliete per pulire il ghiaccio dal parabrezza: evitate strumenti appuntiti, che possano danneggiare il vetro. L’unica cosa utile da fare è scongelare almeno parzialmente la superficie con l’aria calda o altri prodotti e poi aiutarsi con il raschietto in plastica apposito, che si trova in commercio.

