Il filtro dell'aria è un elemento fondamentale per garantire il corretto funzionamento e le buone performance del motore dell'auto: come sostituirlo

Il filtro dell’aria dell’auto è un componente del sistema di alimentazione che svolge diverse funzioni importanti. Ha il compito di pulire l’aria che entra nel motore. Questo è fondamentale perché l’aria deve essere priva di contaminanti, come polvere, sporco, insetti, foglie, e altri detriti, che potrebbero danneggiare i componenti vitali della vettura e compromettere le prestazioni.

Il filtro è posizionato all’interno di un apposito alloggiamento che di solito è situato nell’area del vano motore della vettura. Può variare di posizione a seconda del modello e del tipo di veicolo, ma è comunemente posizionato sopra o vicino al motore stesso.

Per il corretto funzionamento del propulsore, è tanto importante il combustibile quanto l’aria in ingresso nei condotti di aspirazione. Ecco, quindi, che è fondamentale avere un filtro sempre efficiente. Se sporco, o intasato, può compromettere le prestazioni dell’auto, riducendo l’efficienza del combustibile e provocando una diminuzione della potenza e dell’accelerazione. Inoltre, un filtro dell’aria danneggiato può consentire l’ingresso di particelle abrasive nel motore, causando danni costosi ai componenti.

Come pulire il filtro dell’aria

Pulire il filtro dell’aria è una pratica comune per prolungarne la vita utile e mantenerne le prestazioni. Tuttavia, non tutti i tipi sono progettati per essere puliti. Alcuni sono realizzati per essere sostituiti direttamente quando si sporcano. Quindi, chiaramente, la prima cosa da verificare è se il filtro del proprio veicolo è predisposto alla pulizia oppure no. L’informazione è riportata nel manuale di uso e manutenzione. Il processo di pulizia varia in base alla tipologia:

filtro a cono o ad alte prestazioni: questi sono spesso progettati per essere puliti e riutilizzati. È possibile pulirli usando un kit specifico, che di solito include un detergente apposito e un olio. Seguire attentamente le istruzioni fornite con il kit;

questi sono spesso progettati per essere puliti e riutilizzati. È possibile pulirli usando un kit specifico, che di solito include un detergente apposito e un olio. Seguire attentamente le istruzioni fornite con il kit; filtro a pannello: alcuni di essi possono essere puliti, mentre altri devono essere sostituiti. Se è progettato per essere pulito, è possibile farlo rimuovendolo e utilizzando aria compressa per soffiare via la polvere e i detriti. Può anche essere lavarlo con acqua e sapone delicato, quindi lasciarlo asciugare completamente prima di reinstallarlo. Assicurarsi di seguire le istruzioni specifiche per il proprio filtro.

È importante lasciarlo asciugare, in quanto la presenza di umidità residua potrebbe comprometterne l’utilità e il funzionamento e causare la formazione di muffa. Per velocizzare l’asciugatura potrebbe tornare utile usare un asciugacapelli a bassa temperatura per evitare di danneggiare il filtro dell’aria.

I passi da seguire per la sostituzione

La sostituzione del filtro va effettuata periodicamente. È generalmente un’operazione semplice che può essere eseguita senza l’assistenza di un meccanico professionista. Ecco una guida passo-passo su come sostituirlo:

prima di tutto, assicurarsi di acquistare il filtro corretto per il veicolo specifico. È possibile trovare le specifiche dello stesso nell’elenco delle parti del veicolo o consultare il manuale del proprietario per identificare il tipo e il codice identificativo corretto;

per il veicolo specifico. È possibile trovare le specifiche dello stesso nell’elenco delle parti del veicolo o consultare il manuale del proprietario per identificare il tipo e il codice identificativo corretto; localizza il filtro dell’aria: come già anticipato, si trova all’interno dell’apposito alloggiamento nel vano motore. Potrebbe essere necessario rimuovere un coperchio per accedervi. Consultare il manuale di uso e manutenzione o cercare un tutorial online per trovare la posizione esatta;

rimuovere il coperchio o la scatola che lo protegge. Il filtro dell’aria potrebbe essere fissato con clip, viti o morsetti, a seconda del modello;

prima di installare il nuovo filtro, controllare l’alloggiamento per assicurarsi che sia pulito e privo di detriti o sporco. Se necessario, pulire con un panno o una spazzola morbida per rimuovere qualsiasi residuo;

per rimuovere qualsiasi residuo; posizionare il filtro nell’alloggiamento, assicurandosi che sia inserito correttamente e che sia saldamente fissato;

una volta installato il nuovo filtro, rimettere in posizione il coperchio dello stesso e assicurarsi che tutti i fissaggi siano stretti per evitare che l’aria non filtrata entri nel sistema;

prima di chiudere completamente il cofano, accendere il motore e controllare che non ci siano rumori anomali e che tutto sia al suo posto. Assicurarsi che il motore funzioni normalmente e che non ci siano perdite d’aria intorno al filtro;

infine, assicurarsi di verificare il manuale del proprietario per ulteriori istruzioni o raccomandazioni specifiche per il proprio veicolo.

Come si può notare, non è affatto un’operazione complessa. L’unica vera difficoltà, se così la si può definire, è il dover comprare il filtro specifico per il proprio veicolo. Tuttavia, ogni pezzo ha il proprio codice identificativo, quindi basta fare attenzione a ciò e il gioco è fatto. Se ci si trovasse in difficoltà, comunque, è possibile rivolgersi ad un meccanico. Chiaramente al costo del filtro, bisogna aggiungere anche quello della manodopera.