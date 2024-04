Fonte: 123RF La patente di categoria B può essere conseguita utilizzando un veicolo dotato di cambio automatico

La patente di categoria B con il codice 78 è destinata a coloro che intendono guidare veicoli con cambio automatico. Questo codice viene annotato sulla patente quando il conducente ha sostenuto l’esame di guida su un veicolo dotato di questo sistema di trasmissione.

Per ottenere questa patente, l’aspirante conducente deve aver compiuto 18 anni e, una volta ottenuta, può guidare autoveicoli destinati al trasporto di persone, fino a 9 posti incluso il guidatore, e con un peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate. I possessori della patente di categoria B con codice 78 sono autorizzati a condurre, oltre alle auto, anche macchine agricole e operatrici dotate di cambio automatico, a eccezione di quelle definite come eccezionali.

Optare per il cambio automatico, supportato dal codice 78 della patente, riflette una scelta influenzata non solo dalle tendenze di mercato ma anche da benefici pratici. I veicoli con trasmissione automatica o robotizzata offrono un’esperienza di guida semplificata in quanto eliminano la necessità di sincronizzare l’uso di frizione e cambio durante la guida. Questa facilitazione trasforma la conduzione in un’attività meno impegnativa, strategica in condizioni di traffico intenso o durante lunghi tragitti, dove il comfort di guida aumenta, soprattutto se abbinato all’utilizzo del cruise control.

Per le auto ad alte prestazioni, l’implementazione di cambi automatici avanzati, in particolare quelli con doppia frizione, è progettata per potenziare le capacità sportive del veicolo, assicurando cambi di marcia rapidi e precisi. In questo contesto, il codice 78 della patente assume un ruolo fondamentale, certificando la capacità del conducente di operare solo con veicoli dotati di questo sistema di trasmissione, garantendo una guida sicura e all’altezza delle prestazioni tecniche del mezzo.

Codice 78 della patente, cos’è

La patente di categoria B può essere conseguita utilizzando un veicolo dotato di cambio automatico. Purché venga annotata la specifica del codice 78. Questa possibilità è regolamentata dal comma 7.1 della circolare 28819 del 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle “Procedure amministrative per il conseguimento della patente di guida della categoria B”. La normativa non impone l’uso di un veicolo con cambio manuale per l’esame di guida, permettendo così agli aspiranti patentati di optare per un veicolo con cambio automatico, sia attraverso un’autoscuola sia come privatisti.

Il codice 78 viene apposto sul retro della patente per indicare che il titolare è limitato alla guida di veicoli con cambio automatico. Questo codice si affianca ad altri codici che prevedono altre limitazioni o prescrizioni. In base a queste disposizioni, chi sostiene e supera l’esame su un veicolo con cambio automatico ottiene una patente che riporta il codice 78, limitando così la loro abilitazione alla guida di veicoli automatici nella categoria B.

Per poter guidare veicoli con cambio manuale deve sostenere un ulteriore esame pratico su una vettura equipaggiata con questo tipo di trasmissione.

Auto con cambio automatico, come si svolge la prova pratica

L’esame di guida per la patente di categoria B può dunque essere svolto utilizzando un veicolo dotato di cambio automatico. Mentre la parte teorica dell’esame rimane invariata per tutti i candidati, la fase pratica offre la possibilità di utilizzare un’auto con cambio automatico.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti specifica che per l’esame pratico di guida di categoria B non è indispensabile l’uso di veicoli con cambio manuale. Ben sapendo che il superamento dell’esame su un veicolo con cambio automatico comporta l’annotazione del codice 78 sulla patente che indicando come il titolare sia autorizzato a guidare solo auto con tale tipo di trasmissione.

Questo codice comporta una limitazione molto chiara: l’impossibilità di condurre veicoli di categoria B equipaggiati con cambio manuale a meno di non superare un’altra prova pratica dedicata.

Perché prendere la patente con il codice 78

Il principale svantaggio legato all’ottenimento della patente di categoria B mediante l’utilizzo di un veicolo con cambio automatico è la limitazione di non poter guidare auto con cambio manuale. D’altro canto occorre considerare anche i benefici che derivano dall’acquisizione della patente B con un veicolo con cambio automatico. Pensiamo agli automobilisti che trovano difficoltà con il cambio manuale e il pedale della frizione.

La patente con codice 78 permette al neopatentato di avvicinarsi alla guida in modo più sereno, eliminando la preoccupazione dello spegnimento del motore e facilitando la guida in condizioni di traffico e in salita. La possibilità di passare in futuro alla guida di veicoli con cambio manuale, quando il conducente si sentirà preparato, rimane aperta, offrendo così un percorso di apprendimento graduale e personalizzato.

Come fare a togliere il codice 78

Il codice armonizzato UE 78, annotato sulla patente di categoria B, specifica che il titolare ha superato l’esame di guida utilizzando un veicolo con cambio automatico. Di conseguenza, questa specifica limita il conducente alla guida di veicoli dotati solo con questo tipo di trasmissione, escludendo la possibilità di guidare veicoli con cambio manuale.

Questa limitazione può essere superata: il titolare della patente B con codice 78 può sostenere un’ulteriore prova pratica su un veicolo con cambio manuale per rimuovere la restrizione, senza la necessità di ripetere l’esame teorico.

Cosa c’è da sapere sul cambio automatico

Il passaggio dalla guida di un veicolo con trasmissione manuale a uno con cambio automatico comporta l’adattamento a un sistema che elimina il pedale della frizione offre un’esperienza di guida diversificata. Con il cambio automatico, il guidatore non è tenuto a gestire la frizione, poiché questa funzione è automatizzata. È indispensabile per chi si avvicina per la prima volta alla guida automatica abituarsi a non utilizzare il piede sinistro per il freno, evitando così frenate brusche e potenziali pericoli.

Chi possiede una patente di categoria B con il codice 78, specifico per i veicoli con cambio automatico, deve conoscere comprendere le funzionalità della leva di cambio, identificate dalle lettere P (parking), R (retromarcia), N (neutro) e D (drive). La posizione P immobilizza il veicolo e permette l’estrazione della chiave, mentre la D attiva la marcia, lasciando al sistema il controllo del cambio. Le transizioni tra queste posizioni richiedono l’attivazione del freno.

La guida di un veicolo con cambio automatico si rivela più intuitiva in particolare in contesti di traffico intenso, dove la gestione delle marce è automatizzata. In situazioni specifiche, come pendii o discese, il guidatore può selezionare manualmente i rapporti per ottimizzare la risposta del veicolo.