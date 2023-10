La nuova Opel Astra Electric ora è disponibile come variante a zero emissioni locali, indicata per l'uso quotidiano.

Fonte: opel opel astra electric

Il processo di elettrificazione di Opel prosegue di slancio verso il 2028, data dalla quale la casa del Fulmine produrrà solo vetture alla spina. La nuova Opel Astra Electric va ad integrare il già ampio portafoglio di propulsioni del bestseller della classe Compact. Quattro i pilastri che promuovono il lancio di Opel Astra Electric : efficienza, tecnologia, piacere di guida e senza compromessi.

Autonomia

Opel Astra Electric offre il massimo piacere di guida anche per viaggi di lungo raggio e non dobbiamo avere paura di dirlo. La versione cinque porte raggiunge un’autonomia di 418 chilometri a zero emissioni locali (guidando come prescritto dal ciclo WLTP).

Il motore elettrico genera 115 kW/156 CV e ben 270 Newton metri di coppia massima – entrambi disponibili appena si spinge sull’acceleratore, a garanzia di partenze ‘fulminanti’. Il basso peso a vuoto di 1.679 chilogrammi rende la vettura ancora più dinamica e in base alle preferenze di guida, chi si trova al volante di Opel Astra Electric può scegliere tra tre modalità: Eco, Normal e Sport.

Molto utile, soprattutto per la guida cittadina, il sistema di frenata rigenerativa che garantisce il recupero dell’energia durante la guida.

Velocità di ricarica

Per ricaricare Opel Astra elettrica a batteria è sufficiente un breve “pit stop” presso una colonnina di ricarica. Opel Astra Electric può essere caricata dell’80 per cento in circa 30 minuti presso una stazione di rifornimento rapido da 100 kW a corrente continua. Inoltre, Opel Astra Electric è dotata di serie del caricatore di bordo trifase da 11 kW in corrente alternata da collegare alle colonnine pubbliche oppure alla wallbox domestica.

Comfort al top

All’interno dell’abitacolo si apprezza un eccezionale insonorizzazione del rumore che assicura a guidatore e passeggeri di Opel Astra Electric il massimo livello di comfort grazie anche ai sedili ergonomici certificati da AGR (un’associazione indipendente tedesca di esperti di postura).

Al volante

Al volante della Opel Astra Elctric abbiamo apprezzato il Pure Panel® che rende il posto guida completamente digitale. Con la piattaforma integrata Snapdragon® Cockpit Platform di Qualcomm Technologies, i sistemi di infotainment di Opel Astra Electric acquisiscono funzioni grafiche, multimediali e di visione computerizzata migliorate per rendere il posto guida più integrato, adattivo e modulabile in base alle preferenze dei passeggeri.

Nota da sottolineare è che a differenza di altri veicoli e, grazie al particolare design del Pure Panel, Opel Astra Electric non ha più bisogno di una “protezione” antiriflesso per i display e le superfici touchscreen.

I prezzi

In Italia le prime consegne saranno a dicembre 2023 con un prezzo da 39.900 euro. (S.B.)