Salone Auto Torino 2024: un’innovativa esperienza di mobilità nel cuore di Torino

Una panoramica sul futuro della mobilità con le dichiarazioni dei principali attori

Il Salone Auto Torino 2024 si è presentato al pubblico con un evento di grande risonanza presso la stazione ferroviaria di Porta Susa, mostrando un’anteprima delle innovazioni e delle opportunità che caratterizzeranno la sua prima edizione, prevista dal 13 al 15 settembre. La conferenza stampa ha riunito figure di spicco della politica e dell’industria, tra cui il Senatore Matteo Salvini, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo e Andrea Levy, Presidente del Salone Auto Torino. L’evento ha messo in luce l’importanza della mobilità del futuro e ha anticipato le novità dei prodotti di oltre 40 marchi automobilistici, aspettando mezzo milione di visitatori provenienti da tutta Italia.

Un approccio all’avanguardia per favorire la mobilità sostenibile.

L’organizzazione del Salone Auto Torino ha stretto partnership strategiche con Frecciarossa e RFI, puntando a promuovere un approccio integrato alla mobilità. Grazie all’offerta speciale eventi, i visitatori potranno godere di sconti fino all’80% sui biglietti Frecciarossa, rendendo il viaggio verso e da Torino conveniente e accessibile. Inoltre, attraverso una campagna di comunicazione nelle stazioni italiane, RFI diffonderà informazioni sull’evento, contribuendo a creare un ponte tra le diverse modalità di trasporto e a favorire l’interconnessione tra le città italiane.

Fonte: Ufficio Stampa Salone Auto Torino 2024

Test drive delle tecnologie a basse emissioni e Free Pass per vivere Torino a 360°

Il Salone Auto Torino si pone come ambasciatore della neutralità energetica e della mobilità sostenibile, offrendo ai visitatori l’opportunità di testare le ultime tecnologie a basse emissioni attraverso test drive su strada. Grazie al Free Pass, i partecipanti potranno accedere a sconti e convenzioni per musei, alberghi, trasporti e ristoranti, vivendo un’esperienza completa nella città di Torino. La manifestazione si propone quindi non solo come un’occasione per esplorare le ultime novità dell’industria automobilistica, ma anche come un’opportunità per scoprire le bellezze e le attrazioni della città.

Un format innovativo che unisce tradizione e futuro dell’industria automobilistica

Il Salone Auto Torino 2024 si distingue per il suo format innovativo, che porta l’esposizione automobilistica direttamente nelle vie e nelle piazze del centro storico di Torino, offrendo un’esperienza open-air unica nel suo genere. Attraverso un percorso che abbraccia oltre 3 chilometri nel cuore della città, i visitatori potranno ammirare una varietà di veicoli, dalle ultime novità di prodotto alle iconiche auto classiche, partecipando anche a spettacoli dinamici e sfilate di motori che renderanno l’evento indimenticabile per tutti gli appassionati di auto e non solo.

Un’Occasione da non Perdere

L’attesa è grande per la prima edizione del Salone Auto Torino, che si prospetta come un evento imperdibile per gli amanti dell’automobilismo e per coloro che sono interessati al futuro della mobilità. Con un format innovativo, partnership strategiche e un impegno per la sostenibilità, il Salone Auto Torino si prepara a stupire e a ispirare i visitatori di tutte le età, offrendo un’esperienza completa e coinvolgente nel cuore della città.