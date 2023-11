Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Ufficio Stampa Il Salone dell'auto torna a Torino: novità tra passato e futuro

Dopo una lunga assenza di cinque anni Torino potrà tornare ad abbracciare il Salone dell’Auto nel 2024, una manifestazione storica che nel prossimo settembre si rinnoverà nel format e nei contenuti. In vista del grande ritorno nella città del Lingotto, infatti, l’esposizione è rivoluzionata e sarà un vero e proprio percorso tra passato e futuro, con una “passeggiata” nella storia che si fa racconto dell’evoluzione della mobilità.

Il Salone torna a Torino

Un gran ritorno nel calendario delle esposizioni del settore automotive, col Salone che torna a Torino dopo cinque anni di assenza. Le date da cerchiare in rosso sono quelle che vanno dal 13 al 15 settembre 2024, tre giorni all’insegna delle quattro ruote nella città che più di tutte nel Belpaese ne ha fatto la storia.

In occasione dell’edizione 2024, il Salone sarà totalmente gratuito per il pubblico e rinnovato nel format che, come detto, sarà una passeggiata tra passato e futuro. E il termine utilizzato non è un caso, perché si tratterà di un Salone tra le strade di Torino, tra piazza Carlo Felice e piazza Castello, passando per via Roma che sarà arricchita da tanti modelli della storia dell’auto.

Una esposizione a cielo aperto che accompagnerà il pubblico nella storia dell’industria automobilistica tra passato e futuro, tra le auto più belle e rappresentative e modelli che segneranno il prosieguo della mobilità sostenibile con prestazioni elevate e tecnologie avanzate.

Andrea Levy, presidente del Salone Auto Torino, si è detto entusiasta per il grande ritorno: “Siamo orgogliosi di poter annunciare il ritorno di Salone Auto Torino, una manifestazione che vuole essere parte integrante del territorio, un’occasione per il pubblico di poter provare i modelli del futuro, elettrici e ibridi, per vedere gratuitamente i capolavori dei grandi designer, per visitare la città grazie a convenzioni con musei e trasporti”.

Soddisfazione anche per il governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio: “Torino è la città dell’auto ed era un non senso che il salone si svolgesse altrove. Finalmente oggi rimediamo a un errore del passato”.

“Siamo davvero molto contenti – ha aggiunto il sindaco di Torino Stefano Lo Russo – di avere riportato il Salone dell’Auto a Torino, dove l’industria automobilistica è nata e ha fatto scuola per oltre un secolo e che oggi guarda al futuro come laboratorio di innovazione e transizione ecologica”.

Il format del “nuovo” Salone di Torino

Dal 13 al 15 settembre 2024, come detto, i torinesi e tutti gli appassionati del mondo delle quattro ruote potranno godere di uno spettacolo unico, sulla falsariga di quanto succede da anni a Milano per Eicma. Il Salone, infatti, sarà un percorso all’aperto che da piazza Carlo Felice porterà i visitatori lungo via Roma e in piazza Castello. Gli appassionati potranno conoscere le novità a zero emissioni delle case automobilistiche e provarle nel circuito test drive cittadino, scoprire tutte le motorizzazioni alternative più sostenibili e testarle in un secondo percorso in viabilità ordinaria.

Ogni casa automobilistica avrà a disposizione strutture minimaliste ed eleganti, accanto alle quali saranno esposte fino a due novità commerciali e un’auto iconica del brand a scelta tra prototipi, auto classiche e regine del motorsport.

E durante il Salone Auto Torino 2024 il pubblico potrà provare nei test drive i modelli proposti dalle case automobilistiche. Dove? In via Roma, da piazza Carlo Felice a piazza San Carlo, ci sarà l’area test drive modelli a zero emissioni dove ogni brand potrà mettere a disposizione del pubblico fino a 4 modelli tra elettrici e ibridi plug-in. In piazza Castello, invece, ci sarà l’area test drive dei modelli ibridi e altre motorizzazioni.