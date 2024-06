Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: Sito ufficiale Electric Days Roma electric days 2024

Dal 7 al 9 giugno 2024, Roma diventerà il centro della mobilità sostenibile grazie alla quarta edizione degli Electric Days. Organizzato da Motor1.com e InsideEVs.it, in collaborazione con The Roman Post, Typo Media e Radio 105, questo evento promette di offrire un’esperienza immersiva e istruttiva per tutti gli appassionati del settore e per chiunque sia interessato a un futuro più verde. La location scelta per l’evento è il suggestivo Laghetto dell’Eur, uno spazio che si presta perfettamente a ospitare un’iniziativa di questo genere, arricchita da attività che spaziano dalla prova su strada di veicoli elettrici a concerti live nell’ambito della Notte Bianca dell’Eur.

Un evento all’insegna della mobilità sostenibile

Gli Electric Days 2024 rappresentano un’occasione unica per avvicinarsi al mondo della mobilità sostenibile. I visitatori potranno scoprire e testare le ultime novità nel campo delle auto ibride, plug-in hybrid ed elettriche. L’area espositiva, situata lungo Viale America e estesa su oltre 500 metri, ospiterà una varietà di brand rinomati, tra cui BYD, Charge Guru, DR, Ford, Honda, Hyundai, Mercury Marine, Michelin, Motus-e, Plenitude + Becharge, Renault, Smart, Swapa, Telepass, Tesla e Volvo. La partnership tecnica di HDI Assicurazioni e Fasolini Tiny House garantisce inoltre un supporto di alto livello per la buona riuscita dell’evento.

L’offerta non si limita solo ai veicoli stradali. Anche l’universo della urban mobility sarà rappresentato in maniera esaustiva. Tra le attrazioni più particolari, spicca la possibilità di navigare il Laghetto dell’EUR a bordo di imbarcazioni elettriche, un’esperienza che coniuga l’esplorazione del paesaggio con la sostenibilità ambientale.

La House of Electric Days e l’educazione alla sostenibilità

Uno degli spazi più interessanti dell’evento sarà la House of Electric Days, situata all’interno dell’area Expo. Qui, i visitatori avranno l’opportunità di approfondire le tematiche legate alla sostenibilità domestica. Attraverso una serie di esposizioni e dimostrazioni pratiche, sarà possibile comprendere come piccoli cambiamenti nelle abitudini quotidiane possano contribuire significativamente alla riduzione dell’impatto ambientale. La House of Electric Days offrirà spunti pratici per la transizione verso uno stile di vita più sostenibile, con soluzioni per l’efficienza energetica e l’uso consapevole delle risorse.

Parallelamente, un’area gaming dedicata permetterà di sperimentare gli eSport, mentre zone specifiche saranno riservate a iniziative sportive all’aria aperta. Queste attività hanno l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di mantenere uno stile di vita sano, in armonia con il rispetto per l’ambiente.

Un’attenzione particolare sarà rivolta alle nuove generazioni. Durante gli Electric Days, i bambini e i ragazzi potranno partecipare a mini-test drive in circuiti appositamente allestiti, prendere parte a laboratori scientifici interattivi e divertirsi con attività di animazione. Queste iniziative non solo intrattengono, ma educano i giovani ai valori della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica, preparandoli a diventare cittadini responsabili e consapevoli.

Cosa si ci aspetta dagli Electris Days

Gli Electric Days 2024 promettono di essere un evento imperdibile per chiunque sia interessato alla mobilità sostenibile e alle soluzioni eco-friendly. Con un programma ricco di attività, esposizioni e momenti di intrattenimento, l’evento offrirà una panoramica completa delle innovazioni tecnologiche e delle migliori pratiche per un futuro più verde. La partecipazione di marchi prestigiosi e la possibilità di provare direttamente i veicoli e le tecnologie proposte renderanno l’esperienza unica e altamente formativa.