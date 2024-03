Non è un grande momento per Fedez, che per ritrovare il sorriso si è regalato un'esclusiva Ferrari Roma Spider, una vettura speciale e unica

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari e ANSA Fedez e la costosa Ferrari Roma Spider

Fedez è un personaggio che non ha bisogno di grandi presentazioni, perché è conosciuto – quasi – da tutto il Paese. Rapper di lungo corso, cantante pop, presentatore televisivo, speaker di un noto podcast (al centro di un tafferuglio giudiziario) e marito della più celebre influencer d’Italia; al netto della tempesta che sta investendo il matrimonio con Chiara Ferragni. Il binomio dei “Ferragnez” sembra prossimo a sfaldarsi in modo definitivo, così Fedez rimasto solo si è concesso un regalo che potrebbe riportare il buon umore: una nuovissima Ferrari Roma Spider.

Il rapper non ha mai nascosto la passione per le supercar che ha sempre sfoggiato senza particolari problemi nei suoi canali social, mostrando al pubblico ogni dettaglio delle sue fuoriserie da mettere in garage. Stavolta, la nuova arrivata è una vettura speciale, un simbolo del Cavallino Rampante, perché ne riscrive parzialmente la storia. “La prima Ferrari Roma consegnata in Italia, la Ferrari con il tettuccio in tela che non producevano più da 60 anni: che eleganza!”, così l’ha presentata Fedez.

La Ferrari di Fedez

Fedez, appassionato anche di moto, ha dimostrato un grande entusiasmo nei confronti della sua nuova Ferrari Roma Spider, un’auto che potrebbe accompagnarlo non poco nella sua rinnovata vita da scapolo. In ogni caso, il primo ad andare a ritirare la fuoriserie di Maranello è stato il padre del rapper, candidato a godersela in strada più del figlio. “La faccia di chi se la guiderà più di me”, ha detto Fedez riferendosi al raggiante genitore.

Fonte: ANSA

La Roma Spider in una splendida vernice tendente all’azzurro, mostra con orgoglio le sue linee delicate ed eleganti, come una vera diva del passato. Nell’idea degli sviluppatori di Maranello, questo modello prende forma per ridare linfa alla “Dolce Vita” italiana degli anni ’60 del secolo scorso. Per questo motivo la Roma, non soltanto in versione Spider, è stata costruita seguendo un design dalla geometrie proporzionate e raffinate. Non è una Ferrari da Dubai, ma da sfoggiare in Costa Azzurra. Fedez ci tiene a dire che è la prima Roma Spider, quindi con cappotte in tela, consegnata in Italia. La Ferrari, in effetti, non realizzava una sportiva a motore anteriore cabriolet da oltre sessant’anni. E lui, è uno dei primi a potersela gustare. Meglio se a cielo aperto.

I segreti della Roma Spider

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari

La prima cosa che si nota è il tetto in tela, mentre il design resta quello ammirato nella coupé, con i suoi tratti raffinati e le proporzioni tipiche di una GT. La Ferrari Roma Spider è la recente scoperta del Cavallino che ha sostituito nella gamma la Portofino M e che eredita dalla versione chiusa quasi tutto. A partire dal motore, un V8 biturbo da 3,9 litri in grado di erogare ben 620 CV e 760 Nm di coppia, tutti scaricati a terra dalle sole ruote posteriori attraverso il differenziale autobloccante. Anche il cambio è una delizia, il robotizzato doppia frizione 8 marce. Il prezzo è roba da star, ovviamente, perché per possedere questa gemma del Cavallino Rampante serve staccare un assegno pesante di 248.000 euro. Dunque, un affare per Fedez e per pochi altri mortali. Beati loro.