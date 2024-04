Fonte: Ufficio Stampa Ferrari

La Ferrari Roma Spider, elegante vettura scoperta 2+ a motore centrale-anteriore del Cavallino Rampante con tetto retrattile in tessuto, ha ottenuto il Red Dot: Best of the Best nella categoria Product Design. Un riconoscimento che premia il lavoro del Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni.

Due premi Red Dot Award sono stati conquistati anche dalla SF90 XX Stradale, vettura in serie speciale ed edizione limitata il cui motopropulsore ibrido plug-in composto da un V8 biturbo e tre motori elettrici è in grado di erogare ben 1030 cv, e dalla KC23, futuristica One-Off su base 488 GT3 Evo 2020 dotata di un setup dinamico per l’utilizzo in pista, cui fa da contraltare una configurazione statica finalizzata all’esibizione delle sue linee.

Negli ultimi dieci anni Ferrari ha ottenuto 29 Red Dot Award: nessun altro costruttore ha ottenuto risultati comparabili dal 1955, da quando cioè esiste il riconoscimento. Dal 2015 a oggi la giuria ha conferito ben dieci Red Dot: Best of the Best ad altrettante vetture della Casa di Maranello: dopo la FXX-K, la 488 GTB, la J50, la Ferrari Portofino, la Ferrari Monza SP1, la SF90 Stradale, la Ferrari Daytona SP3, la Ferrari Purosangue e la Ferrari Vision Gran Turismo, quest’anno è toccata alla Ferrari Roma Spider essere celebrata per le sue linee.

L’innovativo tetto retrattile della Ferrari Roma Spider

La Ferrari Roma Spider, che recentemente è stata acquistata anche da Fedez, è un elegante vettura scoperta a motore centrale-anteriore dotata di innovativo tetto retrattile in tessuto che ripropone tale soluzione nella gamma del Cavallino Rampante 54 anni dopo la 365 GTS4, ultima Ferrari con tetto morbido.

L’elegante copertura sartoriale a cinque strati, dalle ampie possibilità di personalizzazione e in grado di garantire prestazioni di isolamento acustico pari a quelle di un tetto rigido retrattile, è retraibile in 13,5 secondi fino a una velocità di 60 km/h.

Motore con eccezionali doti di potenza

Il motore della Ferrari Roma Spider fa parte della famiglia di V8 biturbo vincitrice del premio International Engine of the Year per quattro anni consecutivi e nominata nel 2018 Best engine of the last 20 years.

Il propulsore da 3855 cm3 eroga 620 cv a 7500 giri/min., equivalenti a 161 cv/l, confermando così le eccezionali doti di potenza e fruibilità raggiunte dal motore della Ferrari Roma, in grado di erogare l’80% della coppia disponibile già a 1900 giri/min.

Al pari delle altre vetture biturbo di gamma, gode di una risposta pressoché immediata del motore agli impulsi dell’acceleratore grazie all’adozione di un albero piatto, finalizzato all’ottenimento di maggiori compattezza e contenimento delle masse e al miglioramento della fluidodinamica; di turbine compatte, meno soggette alle forze inerziali; della tecnologia twin scroll che riduce l’interferenza delle onde di scarico fra i cilindri; e di un collettore di scarico dotato di condotti di egual misura per ridurre le perdite di carico.

La vettura è dotata di Variable Boost Management, software sviluppato da Ferrari che varia la coppia erogata in funzione della marcia utilizzata per fruire di una spinta sempre crescente ottimizzando al contempo i consumi.

Al salire dei rapporti viene infatti aumentata la quantità di coppia disponibile, fino a raggiungere i 760 Nm in 7° e 8° marcia: ciò ha permesso da un lato di utilizzare rapporti più lunghi, utili al contenimento di consumi ed emissioni, alle marce più alte; e dall’altro di adottare curve di coppia sempre crescenti in quelle inferiori per fornire una costante sensazione di spinta.