Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Novitec La Ferrari Roma Spider: novella creatura di Novitec

Sono già passati cinquant’anni dal debutto della Ferrari 365 GTS4, ultima sportiva a motore anteriore con capote del Cavallino Rampante prima dell’arrivo in scena della Ferrari Roma Spider. Novitec, specialista nel rendere ancora più magiche le vetture di Maranello, offre adesso un’esclusiva gamma di personalizzazioni per questa fuoriserie en plein air. L’aspetto sportivo ed elegante della biposto è reso ancora più emozionante da componenti in carbonio nudo realizzati su misura e da cerchi forgiati ad alta tecnologia con diametri fino a 22 pollici. Non è tutto, perché anche le prestazioni hanno ricevuto una sonora impennata.

Le migliorie di Novitec

Dicevamo, Novitec regala prestazioni dinamiche ancora più elevate dal V8 Biturbo con una messa a punto del motore in più fasi che garantisce un aumento della potenza fino a 61,8 kW / 84 CV. Di conseguenza, la Ferrari Roma Spider potenziata produce una potenza di 704 cavalli e una coppia massima di 882 Nm, con un’accelerazione da 0 100 km/h di soli 3,2 secondi e una velocità massima di oltre 325 km/h.

Lo specialista del tuning raffinato soddisfa anche i desideri più insoliti per quanto riguarda il design dell’abitacolo su richiesta del cliente. Per conferire alla Roma Spider un aspetto ancora più ricercato, i progettisti Novitec hanno pensato a un kit di carrozzeria sportivo ed elegante, i cui componenti sono prodotti in carbonio nudo e rifiniti con una vernice lucida. L’azienda tedesca, inoltre, arricchisce la fascia anteriore con tre aggiornamenti su misura. Tra questi, lo spoiler che riduce il sollevamento dell’asse anteriore alle alte velocità e ottimizza ulteriormente la stabilità di guida.

Fonte: Novitec

Inoltre, la griglia anteriore in carbonio e le finiture dello stesso materiale sotto i fari conferiscono un aspetto ancora più accattivante. Le coperture degli specchietti retrovisori esterni e i pannelli laterali sono realizzati con lo stesso composto high-tech. Il posteriore, invece, può essere arricchito da uno spoiler a labbro, da elementi di rifinitura sopra le quattro luci posteriori e da un diffusore in carbonio nudo. Il complemento ideale è l’aggiunta dei quattro terminali neri opachi da abbinare all’impianto di scarico di serie. I terminali sono integrati nel diffusore mediante inserti in rete metallica di precisione.

La seduzione della Ferrari Roma Spider passa anche dalle ruote

L’aspetto entusiasmante della raffinata Ferrari Roma Spider comprende anche ruote ammalianti. In questo campo Novitec collabora con l’innovativo produttore statunitense Vossen, specializzato nella produzione di cerchi in lega di alta gamma che utilizza le più moderne tecnologie di forgiatura e lavorazione CNC. In questo modo è possibile produrre le ruote su specifiche del cliente in una miriade di colori e con diverse finiture superficiali.

Le ruote NF 11 con cinque coppie di raggi montate sulla Roma Spider sono una novità della gamma dell’azienda tedesca. I raggi si estendono fino al bordo esterno della ruota, mentre i coprimozzo hanno un aspetto di chiusura centrale. Per enfatizzare la forma a cuneo della vettura sportiva, Novitec ha scelto ruote larghe nove pollici e con un diametro di 21 pollici all’anteriore e ruote di dimensioni 12Jx22 per l’asse posteriore. Non è finita, perché Novitec offre anche un sistema che consente di sollevare il muso della Spider di 40 millimetri con la semplice pressione di un pulsante per superare le rampe dei parcheggi sotterranei o i dossi.