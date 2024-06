Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: NOVITEC La Ferrari 296 GTS interpretata da Novitec

La filosofia dei progettisti Novitec è nota e funziona da un sacco di tempo perché frutto di un’audacia senza limiti. Il loro obiettivo è quello di rendere le automobili più esclusive del pianeta ancora più emozionanti e di ottimizzare ulteriormente la loro efficienza aerodinamica. Non poteva sfuggire alle loro sapienti mani la Ferrari 296 GTS con tetto retrattile, per la quale hanno sviluppato componenti della carrozzeria in carbonio nudo rifiniti con una vernice lucida.

Il lavoro di Novitec sulla Ferrari 296 GTS

Novitec si è dedicata in particolar modo alla parte anteriore della Ferrari 296, realizzando un sorprendente lifting. Il paraurti di serie è stato aggiornato con uno splitter sul labbro e un altro per la grande presa d’aria, che ne affina l’aspetto e riduce il sollevamento dell’asse anteriore. Il caratteristico spoiler posteriore a becco d’anatra aumenta la deportanza dell’asse posteriore alle alte velocità. Inoltre, Novitec ha installato un altro diffusore e una copertura per la telecamera posteriore come complemento estetico a questo componente di miglioramento aerodinamico. Anche questi sono prodotti in fibra di carbonio.

I pannelli in carbonio e le finiture degli specchietti retrovisori laterali migliorano visivamente le fiancate della Spider. La messa a punto comprende anche le coperture delle prese d’aria laterali nella parte posteriore del veicolo. Esse deviano il flusso d’aria in modo ancora più preciso verso le prese collocate dietro le portiere per fornire aria utile al raffreddamento del propulsore a combustione. I cerchi in lega NF 10 con cinque delicate razze gemelle sono nascono per esaltare il look della Ferrari scoperta di Novitec. Questi sono prodotti in esclusiva dal produttore americano di alta gamma Vossen, utilizzando tecnologie di forgiatura e lavorazione all’avanguardia.

Le migliorie tecniche di Novitec

Oltre a curare l’estetica della Ferrari 296 GTS abbassando l’altezza di marcia di circa 35 millimetri, le molle sportive Novitec rendono la maneggevolezza ancora più eloquente. Questi componenti fanno anche parte della regolazione idraulica dell’altezza dell’asse anteriore, che l’azienda offre per facilitare la gestione dei dossi o delle rampe nei parcheggi. Questo sistema permette di sollevare l’anteriore di circa 40 millimetri premendo un pulsante nell’abitacolo. Il veicolo ritorna al livello di produzione con una seconda pressione del pulsante o automaticamente al raggiungimento di una velocità di 80 km/h.

Inoltre, Novitec ha pensato bene di donare una potenza supplementare al motore sei cilindri biturbo della 296 GTS. Il lato di aspirazione utilizza prese d’aria per il turbo ottimizzate per il flusso. Altrettanto ottimizzati sono i sistemi di scarico ad alte prestazioni, realizzati in acciaio inossidabile o, a scelta, in una lega high-tech particolarmente leggera utilizzata anche nelle gare di Formula 1. Tutte le varianti sono dotate di isolamento termico per ridurre le temperature nel vano motore. Inoltre, la versione leggera è disponibile con una placcatura aggiuntiva in oro 999. Tutti i sistemi di scarico possono essere ordinati con valvole a farfalla a controllo attivo integrate nello scarico che consentono di variare la nota di scarico dall’interno dell’abitacolo.

In combinazione con i catalizzatori sportivi a 100 celle, anch’essi isolati termicamente, la potenza massima del motore a combustione interna in questa configurazione aumenta di 28 kW / 38 CV. Il motore elettrico MGU-K del sistema di propulsione ibrida rimane invariato. Il risultato è una potenza di sistema di 638 kW / 868 CV.