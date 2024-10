Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Debutta la nuova versione Tailor Made della Roma Spider

La Ferrari Roma Spider è una delle supercar più interessanti ed apprezzate svelate, negli ultimi anni, dalla Casa di Maranello che continua il suo programma di innovazione, arricchendo la gamma di vetture con modelli esclusivi, dal design ricercato e dai contenuti tecnici al top. Grazie al programma Tailor Made, inoltre, le supercar di Ferrari possono assumere uno stile unico, con una personalizzazione completa rispetto al già esclusivo modello “di serie”.

L’ultima novità della Casa italiana arriva proprio da questo programma: Ferrari ha svelato, infatti, una nuova versione unica della sua Ferrari Roma Spider che sarà esposta alla mostra One of a Kind del Museo Enzo Ferrari. Si tratta di un progetto molto interessante: Ferrari ha realizzato quest’esemplare con l’obiettivo di esaltare la ricercatezza dei materiali e delle soluzioni tecnologiche che caratterizzano esterni e interni.

La colorazione inedita per la carrozzeria, inoltre, rappresenta un ulteriore elemento che contribuisce a rendere unica, in tutto e per tutto, questa versione della Roma Spider, che potrà essere ammirata al Museo dell’azienda solo per i prossimi mesi. Vediamo i dettagli completi in merito.

Un pezzo davvero unico

La nuova versione della Ferrari Roma Spider appena svelata dalla Casa italiana è un pezzo unico, realizzato direttamente dal dipartimento Tailor Made di Maranello e già esposta al Museo Enzo Ferrari di Modena, come parte della già citata mostra Ferrari One of a Kind, che propone alcune delle Ferrari più esclusive, realizzate grazie alle personalizzazioni della Casa di Maranello. Il nuovo modello appena svelato resterà esposto al Museo fino al prossimo mese di febbraio 2025. Ricordiamo, inoltre, che Ferrari ha interrotto la produzione della Roma e di altri modelli di recente.

Questo esemplare, secondo quanto rivelato dalla stessa Ferrari, punta a esaltare le tecniche innovative per la realizzazione dei componenti della vettura, frutto di forniture speciali e ricercate. Tra gli elementi esclusivi ci sono i sedili con cuciture eseguite manualmente, l’utilizzo di pelle nappa chrome free, di legni di origine controllata su tonneau cover e pavimento posteriore oltre alla produzione di componenti in sabbia, presenti sul tunnel centrale, ricavati dal riciclo degli scarti di lavorazione della fabbrica di Maranello.

Da notare anche la collaborazione con Montblanc, con un’edizione speciale della celebre Meisterstück, rivestito con colorazione Oro Mida, la stessa scelta per la nuova Ferrari Roma Spider Tailor Made. C’è anche il pennino in oro massiccio Au750. All’interno, invece, l’abitacolo alterna colorazioni Rosso Bologna e Pelle Metalizzata Oro Mida.

Una supercar iconica

La Ferrari Roma Spider è una supercar già iconica, grazie anche a un comparto tecnico ricchissimo e completo. Lunga 4,65 metri, la vettura pesa a secco 1.556 chilogrammi ed è dotata di un motore V8 biturbo con cilindrata di 3.855 cm3. Il motore in questione è in grado di garantire una potenza massima di 620 CV con una coppia motrice di 760 Nm. La potenza specifica è pari a 161 CV/l. La vettura è dotata di un cambio F1 a doppia frizione e 8 rapporti. Per quanto riguarda le prestazioni, invece, la Ferrari Roma Spider, nella sua versione di serie, è in grado di superare la velocità massima di 320 km/h, con uno 0-100 km/h completato in 3,4 secondi e uno 0-200 km/h completato in 9,7 secondi.