Fonte: Ufficio Stampa Porsche Porsche 911 dei record: raggiunge i 6.734 metri di altitudine

Un’impresa pazzesca ed eccezionale quella realizzata da Porsche e dal pilota Romain Dumas nei giorni scorsi, precisamente il 2 dicembre, a inizio mese. Un record che possiamo definire assolutamente singolare: una Porsche 911, precisamente un prototipo su base 911, ha battuto qualsiasi record esistente di ascesa dei veicoli.

Ebbene sì, fin dove è arrivata l’auto? Ha raggiunto esattamente i 6.734 metri di altitudine sul livello del mare. Sembra pazzesco, e infatti lo è, ma è tutto vero. Un risultato raggiunto quasi tre settimane fa, scalando le pendici del vulcano Ojos del Salado, in Cile.

I prototipi eccezionali di Porsche

Sono due i prototipi che la Casa automobilistica ha creato, e che ha denominato Doris ed Edith. Due vetture speciali, note internamente alla fabbrica come vere mascotte, realizzate grazie alla collaborazione di Porsche con RD Limited.

La macchina è dotata dello stesso motore originale in grado di sprigionare la potenza di 450 CV con cambio manuale a sette marce, in questo caso è stato alimentato con carburanti sintetici. I cambiamenti più profondi sono stati effettuati da Porsche praticamente a tutti gli altri elementi dell’auto.

Innanzitutto sono stati inseriti degli assali a portale con rapporto accorciato, dettagli che hanno consentito ai preparatori di portare l’altezza minima da terra a 350 mm. Per il sottoscocca sono state scelte dagli esperti e installate delle protezioni speciali, viste le imprese eccezionali che questi veicoli sono chiamati a compiere.

Diverse sono state anche le modifiche apportate a livello di carrozzeria, assolutamente fondamentali per poter dotare la vettura di nuovi pneumatici dedicati da 310 mm e per registrare un notevole miglioramento per quanto riguarda gli angoli d’attacco e uscita. Per quanto riguarda la Porsche del record di altitudine, ovvero quella che la Casa oggi internamente chiama Edith, Porsche ha scelto di inserire anche un sistema sperimentale di steer-by-wire sviluppato dalla Schaeffler.

Un record tanto atteso

Non è la prima volta che Porsche si spinge oltre i 6mila metri di altitudine, anzi. Avevamo visto il tentativo della medesima impresa anche lo scorso anno, nel 2022: la Casa automobilistica era già partita in esplorazione della zona con gli stessi bolidi, per fare un sopralluogo e soprattutto raccogliere i dati necessari per programmare questo incredibile record.

Fonte: Ufficio Stampa Porsche

Il pilota Dumas però si era fermato prima l’anno scorso, era arrivato sino a 6.007 metri di altitudine, avendo trovato poi condizioni meteo non proprio rassicuranti, anzi, con abbondanti nevicate. Nulla è andato perso, però, anzi. Diciamo che la prova del 2022 è servita proprio per terminare la preparazione dei due veicoli estremi e quini per rendere le vetture perfette per poter affrontare (e ottenere) il nuovo record ufficiale.

Il precedente record di 6.694 metri era stato ottenuto nel 2020 da una coppia di 4×4 Unimog U 5023, Romain Dumas ha dichiarato: “Non dimenticherò mai questa esperienza. È stata una sensazione straordinaria guidare dove nessuna macchina era mai arrivata prima, la 911 è riuscita ad arrivare più in alto di qualsiasi altro veicolo terrestre. Siamo riusciti a conquistare la vetta sulla sua cresta ovest, il punto più elevato che si poteva raggiungere. È stato un momento di orgoglio per l’intero team e siamo grati per il supporto e la fiducia di tutti i nostri partner, che hanno reso questo progetto una realtà”.