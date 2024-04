Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Weichai Power L'azienda statale cinese Weichai ha sviluppato il motore diesel più efficiente del mondo

Le auto elettriche Made in China sono ormai da mesi al centro delle preoccupazioni di costruttori e governi occidentali, impegnati a frenare a qualsiasi costo l’ormai irraggiungibile competitività delle aziende cinesi.

Ma gli innumerevoli reparti ricerca e sviluppo disseminati per il Paese di Xi Jinping non si limitano a lavorare sui motori elettrici: lo scorso 20 aprile, a Tianjin, Weichai Power ha presentato il motore diesel più efficiente mai realizzato. Un’innovazione straordinaria che coinvolge non soltanto le automobili, ma anche i mezzi agricoli, le imbarcazioni e i generatori di energia.

Il motore diesel più efficiente mai realizzato

Lo scorso 20 aprile è stato inaugurato a Tianjin il Congresso mondiale sui motori a combustione interna, presieduto dal presidente dell’Associazionecinese per la scienza e la tecnologia Wan Gang e da importanti esponenti del governo e del mondo accademico.

I quasi 2.000 ospiti che hanno raggiunto Tianjin da tutto il mondo hanno assistito a un momento che non hanno esitato a definire storico: Weichai Power, azienda statale cinese specializzata in ricerca e sviluppo di motori, ha presentato il motore diesel più efficiente mai realizzato.

Il nuovo motore diesel di Weichai ha raggiunto un’efficienza termica del 53,09%, polverizzando i precedenti record dell’azienda, che aveva già distanziato i costruttori europei e statunitensi – fermi a un’efficienza del 46-48% – superando il 50% di efficienza nel 2020.

Nel 2022 il motore diesel di Weichai aveva già un’efficienza certificata del 51,09%, e nello stesso anno si arrivò all’allora record mondiale, un sonoro 52,28% certificato da TÜV SÜD e Centro di Ricerca e Tecnologia Automobilistica della Cina. Con degli incrementi costanti nell’ordine dello 0,1%, l’azienda cinese è riuscita a battere ancora il proprio irraggiungibile primato. L’ultimo test, risalente al novembre 2023, ha certificato un’efficienza del 53,09%.

“Un risultato che appartiene all’intera industria mondiale”

Secondo le valutazioni di Weichai, l’implementazione del nuovo motore diesel potrebbe portare a un risparmio energetico del 14% e a una significativa riduzione delle emissioni di carbonio, se paragonata con i classici motori diesel (che hanno un’efficienza del 45-46%). Questo favorirà l’attuazione degli obiettivi cinesi di “picco di carbonio e neutralità”, e condurrà l’industria cinese della produzione di apparecchiature verso un altro primato mondiale.

Come sottolineato dall’azienda cinese, il raggiungimento di questo storico risultato è il frutto di oltre 4.000 giorni e notti di lavoro, durante i quali gli ingegneri Weichai hanno raccolto le loro conoscenze in una cooperazione aperta con università e centri di ricerca di tutto il mondo, avvalendosi anche della proficua collaborazione della supply chain globale (non soltanto dell’automotive, ma anche dell’industria navale e dei settori agricolo ed energetico).

La competitività cinese che tanto spaventa l’Occidente, sempre meno interessato a finanziare produzione e ricerca per concentrarsi su super-stipendi e dividendi da distribuire agli azionisti, è il frutto di un atteggiamento lontano anni luce da quello che vediamo in Europa.

Tradizionalmente collaborativo e sostenuto da una programmazione economica impensabile per i governi europei, l’approccio cinese si rivela ancora una volta vincente: i motori diesel, spiega Weichai, sono stati fondamentali per lo sviluppo mondiale, e hanno di fronte a sé ancora molti anni di successi. “Questo risultato non appartiene solo a Weichai”, si legge in una nota dell’azienda, “ma all’intera industria mondiale” – almeno a quella che saprà accogliere l’innovazione con un “approccio cinese”.