Fonte: Ufficio Stampa Kia Frammento di Kia Sportage: una delle diesel mild hybrid più economiche in commercio

Il mercato automobilistico sta vivendo una fase di transizione verso l’elettrificazione, ma il motore diesel continua a rappresentare una valida opzione per molti automobilisti, soprattutto per chi percorre lunghe distanze. La crescente attenzione alle emissioni inquinanti ha portato allo sviluppo di tecnologie ibride anche per i motori a gasolio. In questo contesto, i sistemi mild hybrid si stanno diffondendo rapidamente, offrendo una soluzione efficiente per ridurre consumi ed emissioni. Questo articolo presenta una panoramica delle 5 auto diesel mild hybrid più economiche attualmente disponibili sul mercato italiano, analizzando le loro caratteristiche principali e i relativi prezzi di listino.

BMW Serie 2 Gran Coupé: eleganza e praticità

Al quinto posto troviamo la BMW Serie 2 Gran Coupé, una berlina compatta, elegante e versatile che offre un buon compromesso tra spazio e sportività. La Serie 2 Gran Coupé diesel mild hybrid (versione 220d) ha un prezzo di partenza di 43.900 euro.

Dimensioni della BMW Serie 2 Gran Coupé:

Lunghezza: 4.546 mm

Larghezza: 1.800 mm

Altezza: 1.445 mm

Passo: 2.670 mm

Capacità bagagliaio: 360 litri

Caratteristiche prinicpali:

Motore: 2.0 quattro cilindri da 163 CV

Coppia: 400 Nm

Cambio: automatico a sette rapporti

Consumi: 4,2-4,3 l/100 km

Emissioni: 110-114 g/km

BMW Serie 1: compatta e sportiva

Al quarto posto si posiziona la BMW Serie 1, una berlina compatta sportiva che offre un’esperienza di guida dinamica. La Serie 1 diesel mild hybrid (versione 120d) ha un prezzo di partenza di 40.660 euro.

Dimensioni della BMW Serie 1:

Lunghezza: 4.361 mm

Larghezza: 1.800 mm

Altezza: 1.459 mm

Passo: 2.670 mm

Capacità bagagliaio: 300 litri

Caratteristiche principali:

Motore: 2.0 quattro cilindri da 163 CV

Coppia: 400 Nm

Cambio: automatico a sette rapporti

Consumi: 4,3-4,4 l/100 km

Emissioni: 112-115 g/km

Hyundai Tucson: un SUV spazioso e versatile

Al terzo posto troviamo la Hyundai Tucson, un SUV spazioso e versatile che si distingue per il suo design moderno. La Tucson diesel mild hybrid ha un prezzo di partenza di 38.950 euro.

Dimensioni della Hyundai Tucson:

Lunghezza: 4.510 mm

Larghezza: 1.865 mm

Altezza: 1.650 mm

Passo: 2.680 mm

Capacità bagagliaio: 546 litri

Caratteristiche principali:

Motore: 1.6 quattro cilindri da 136 CV

Coppia: 320 Nm

Cambio: automatico a sei rapporti

Consumi: 5,3 l/100 km

Emissioni: 139 g/km

Mini Countryman: stile e tecnologia

Al secondo posto si posiziona la Mini Countryman, un’auto che unisce lo stile iconico del marchio britannico a tecnologie innovative. La Countryman diesel mild hybrid ha un prezzo di partenza di 38.105 euro.

Dimensioni della Mini Countryman:

Lunghezza: 4.444 mm

Larghezza: 1.843 mm

Altezza: 1.661 mm

Passo: 2.692 mm

Capacità bagagliaio: 450 litri

Le caratteristiche principali

Motore: 2.0 quattro cilindri da 163 CV

Coppia: 400 Nm

Cambio: automatico a sette rapporti

Consumi: 4,6-4,9 l/100 km

Emissioni: 120-127 g/km

Kia Sportage: la scelta più conveniente

Al primo posto della classifica troviamo la Kia Sportage, un SUV di segmento C che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Nella versione con cambio manuale, la Sportage diesel mild hybrid ha un prezzo di partenza di 34.700 euro. Insomma, per coloro che ricercano una fedele stradista in grado di abbracciare i valori del diesel e dell’elettrificazione, la coreana è la scelta più economica. Quella più giusta? Dipende dai gusti individuali. Come sempre.

Dimensioni della Kia Sportage:

Lunghezza: 4.510 mm

Larghezza: 1.865 mm

Altezza: 1.650 mm

Passo: 2.680 mm

Capacità bagagliaio: 526 litri

Le caratteristiche principali